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Revelan últimos movimientos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a un día de las elecciones

Cepeda recibió el respaldo cristiano en Barranquilla, mientras de la Espriella sigue sumando apoyos de Estados Unidos.

Noticias RCN

junio 20 de 2026
03:30 p. m.
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A pocas horas de que se abran las urnas en Colombia, los candidatos presidenciales ultiman detalles y consolidan respaldos en la recta final de sus respectivas carreras por la Presidencia.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella concentran esfuerzos en movilizar sus bases y sumar apoyos de último momento, antes de la jornada electoral.

Ambas campañas muestran estrategias distintas. Mientras Cepeda enfatiza en el diálogo y la construcción de alianzas amplias con diversos sectores sociales y religiosos, de la Espriella centra su discurso en la seguridad y el respaldo a las instituciones militares y policiales, buscando capitalizar apoyos tanto nacionales como internacionales en las horas previas a que los colombianos acudan a las urnas.

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Las últimas jugadas de Iván Cepeda a horas de las elecciones

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estuvo desde el viernes en Barranquilla, donde recibió el respaldo de un grupo cristiano.

En horas de la mañana tenía previsto regresar a Bogotá para sostener durante la tarde reuniones privadas con su equipo de cara a la jornada electoral y afinar los detalles de los comicios que se llevarán a cabo este 21 de junio.

Miembros del Frente por la Vida han intensificado su presencia en redes sociales. María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, y Aida Quilcue, candidata a la vicepresidencia, promueven diversas iniciativas buscando cautivar apoyos.

"La propuesta de un gran acuerdo nacional y el talante dialogante de Iván Cepeda son prendas de garantía. Así lo han entendido las fuerzas aglutinadas hoy en la gran Alianza por la Vida", indicó María José Pizarro.

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¿En qué anda Abelardo de la Espriella?

Por su parte, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella también continúa sumando apoyos en las últimas horas antes de la votación.

Adicionalmente, de la Espriella recibió un respaldo internacional cuando un grupo de congresistas republicanos de Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, expresando su apoyo al candidato.

De la Espriella, se pronunció al respecto y señaló que "este país le debe mucho a nuestros héroes, soldados y policías. Además, es necesario recuperar la seguridad en toda Colombia, honrando a la fuerza pública”.

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