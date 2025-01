Denuncian acoso sexual y laboral en el esquema de seguridad de Otty Patiño

Una grave denuncia ha sido presentada por una funcionaria del esquema de seguridad del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.

La mujer, quien decidió hablar en exclusiva con Noticias RCN, asegura haber sido víctima de acoso sexual y laboral por parte de otro miembro del equipo, un superior dentro de la estructura de seguridad.

La denuncia fue formalmente recibida por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que ha iniciado una investigación sobre los hechos denunciados.

En una entrevista con Noticias RCN, una funcionaria del esquema de seguridad del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, relató haber sufrido acoso sexual y laboral por parte de un miembro del mismo equipo de seguridad.

La mujer, quien prefirió no ser identificada por razones de seguridad, aseguró que el acoso comenzó con insinuaciones inapropiadas por parte de su superior, quien le propuso en dos ocasiones que se quedaran en el mismo hotel durante misiones de trabajo.

Él me hizo unas insinuaciones que nos quedáramos en el mismo hotel. Yo no accedí. Le dije que no, que nos quedáramos en la misma habitación. Yo no accedí. La segunda vez fue en otra comisión. Estábamos fuera de Bogotá también. Él volvió y me hizo la misma insinuación.