Filtran audios de la reclusa que denunció abuso sexual en la cárcel El Pedregal: "me tiró a la cama"

Un testimonio en poder de las autoridades y conocido por Noticias RCN destapa un caso de presunto abuso sexual en la cárcel El Pedregal, en Antioquia.

Una interna condenada, cuyo nombre se reserva por seguridad, narra cómo habría sido agredida sexualmente por dos funcionarios del INPEC en agosto del año pasado.

Según su relato, quedó embarazada tras el abuso y, posteriormente, habría sido víctima de intimidación y supuestos intentos de interrumpir su embarazo de forma clandestina.

En los audios presentados por Noticias RCN, la reclusa describe lo sucedido. Explica que, por conflictos con otras internas, se encontraba aislada en una celda cuando ocurrieron los hechos. Relata con detalle cómo uno de los dragoneantes ingresó sin previo aviso.

Ese día tenía miedo de que me pasara algo y no le conté nada a nadie. Pasé los días con mi trauma.

Afirma que el funcionario entró a su celda bajo el pretexto de realizar un registro, pero rápidamente el ambiente cambió.

Llega un uniformado, un dragoneante. Yo pienso que es para hacer raquetas. De inmediato yo me levanto, él vuelve y me tira a la cama.

La interna asegura que no denunció de inmediato por miedo a represalias y porque estaba en shock tras el ataque. Meses después, al descubrir que estaba embarazada, decidió hablar con las autoridades y relatar lo ocurrido.

Según el testimonio, una revisión médica realizada tras los hechos reveló la presencia de residuos de sustancias que podrían ser abortivas. La interna señala que estos habrían sido suministrados sin su conocimiento a través de los alimentos.

Los resultados de los exámenes me dicen que salieron bien, solo me dicen que si yo quería abortar porque encontraron un poco de residuos. Les pregunté qué era eso y me dijeron que eran pastas de abortar.

Asimismo, asegura que ha enfrentado intimidaciones tras presentar la denuncia, lo que la mantiene en constante estado de alerta.

Otro fragmento clave del testimonio es la conversación que la mujer sostuvo con el director del penal, quien, al enterarse de su embarazo, le expresó dudas sobre su origen.

Me dice que es una situación que lo está consternando, porque me dice: ‘Usted no tiene visita íntima, no le he autorizado visita íntima activa, necesito que me comente qué está pasando.