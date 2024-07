Denuncian presunto trámite irregular para autorizar crédito por más de $153.000 millones en la Alcaldía de Cota

Diferentes líderes sociales, veedurías ciudadanas y comunidad del municipio de Cota, en Cundinamarca, denuncian el trámite de autorización para un crédito de tres proyectos que en menos de siete meses de la actual administración están en debate en el Concejo de ese municipio.

El primero de los cuestionados proyectos corresponde al No. 03 de 2024 que establece: "se autoriza al alcalde de Cota para tramitar un cupo de endeudamiento y la contratación, celebración y suscripción de un empréstito para financiar proyectos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027".

Según el proyecto que ya está en la página oficial del concejo municipal, la solicitud de endeudamiento es de 153.000.000.000, especificando seis megaproyectos para construirse en la misma solicitud.

Uno de los habitantes de Cota que protesta por las presuntas irregularidades detrás de los proyectos radicados en el Consejo aseguró:

No entiendo cómo van a saber que la construcción de un parque tiene un costo de más de 11.000 millones de pesos, pero no saben todavía dónde se va a construir. Yo me pregunto: ‘¿cuál es la base y los estudios para sacar la cifra de lo que cuesta si no saben aún si sería en zona rural o urbana?’.