Descubren altares de santería y listas de víctimas de una presunta banda sicarial en Caldas

Una investigación de la Fiscalía permitió desarticular una presunta estructura criminal que operaba en Caldas y que, según las autoridades, estaría relacionada con extorsiones y varios asesinatos.

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron altares de santería con figuras asociadas a la muerte, duendes y velas.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los presuntos integrantes de la organización recurrían a estos elementos porque creían que así podían evitar las acciones de la fuerza pública.

Hallan libretas con nombres de víctimas en el escondite de una banda sicarial en Caldas

Entre los elementos incautados también había libretas con nombres de personas que, según la investigación, eran víctimas de extorsiones atribuidas a las bandas conocidas como La Contra y La Línea.

Los registros serían parte del material que analiza la Fiscalía para establecer cómo se realizaban las intimidaciones y quiénes estaban involucrados en estas actividades ilegales.

El operativo dejó nueve capturados, señalados de integrar esta estructura y de estar presuntamente relacionados con al menos nueve homicidios, entre ellos el asesinato de una mujer embarazada.

Recibían órdenes criminales desde cárceles de máxima seguridad

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, presuntamente, algunas instrucciones para coordinar las actividades delictivas se impartían desde centros penitenciarios de distintas regiones del país.

José Luis Ramírez, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), informó que cuatro personas privadas de la libertad fueron notificadas de este proceso en establecimientos carcelarios de Girardot, La Dorada y Cómbita.

Entre los señalados están los hombres conocidos con los alias de Manolo, Mayor, Pichón y Duende. Las autoridades buscan establecer el papel que habría desempeñado cada uno dentro de la organización.