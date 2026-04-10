Desmantelan red logística de las disidencias en Santander y Arauca: elaboraban uniformes y explosivos

Una extensa operación de inteligencia policial desmanteló una de las principales redes logísticas de las disidencias de las Farc que operaba en los departamentos de Santander y Arauca.

La investigación, que incluyó el uso de aeronaves no tripuladas y seguimientos durante varios meses, permitió identificar y capturar a quienes aparentemente abastecían de insumos a estas estructuras armadas.

En Santander, John Jairo Rivera, alias primo, habría sido el encargado de adquirir material logístico, tecnológico, insumos para la elaboración de explosivos y prendas militares destinados al grupo armado Martín Villa de las disidencias.

Alias Tirma tenía un taller mecánico como fachada

De manera simultánea, en Arauca fue capturado alias Tirma, quien utilizaba su empleo en un taller de mecánica como fachada para no despertar sospechas. Desde ese establecimiento, además de realizar trabajos convencionales, hacía mantenimiento a vehículos y motocicletas de las disidencias.

"En un trabajo jucioso de nuestro Gaula Élite logramos su captura en tiempo récor, vamos a trabajar hasta desarticular estos frentes de las Farc", dijo el coronel Libardo Ojeda, director del Gaula Policía.

La investigación culminó con tres capturas y la inutilización de los lugares desde donde los grupos armados establecían alianzas para obtener sus insumos logísticos. Estos recursos permitían sostener las estructuras dedicadas a atentados terroristas y narcotráfico.