Capturan al presunto reclutador de Mónica Lizeth, niña que fue asesinada por las disidencias

Este lunes 28 de septiembre, el Ministerio de Defensa informó que fue capturado el presunto reclutador de Mónica Lizeth Beltrán, la niña de 13 años que fue asesinada después de ser reclutada por el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

El hombre fue identificado como alias Pollo y lo capturaron en el barrio Villa Paz en Tibú, Norte de Santander.

¿Quién es el señalado reclutador?

Al parecer, haría parte del Frente o estructura 33 de las disidencias de las Farc que delinquen en la región del Catatumbo.

La pequeña fue reclutada el 2 de abril de 2026 en Tibú, Norte de Santander. Miembros del grupo armado llegaron a la vivienda en la que estaba con su papá y se la llevaron.

Durante más de cuatro meses, su familia se mantenía con temor por pensar qué le podría ocurrir a la joven estando en el grupo armado. Ramón Darío Beltrán, su papá, recibió la trágica noticia el 21 de septiembre cuando se movilizaba en un vehículo. Lo llamaron por teléfono para avisarle.

El clamor del papá por el cese de la violencia

Un par de horas después, le enviaron una fotografía del cuerpo. Un año atrás, él había perdido a su esposa, por lo que solo le quedaba la pequeña Mónica, a quien describió como una niña llena de vida y con sueños de estudiar para salir adelante.

En diálogo con Noticias RCN, Beltrán clamó por el cese de la violencia: “Ya no más, lo que ellos piensan es erróneo. Dejen las armas con el diálogo o la paz. Con hechos, sí; con muerte no se va a ganar nada y mucho menos con niños. Ellos no tienen nada que ver”.

Cifras de la Defensoría del Pueblo muestran que tomando como referencia el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2026, se registraron 113 casos de reclutamiento forzado en el país.