Descubrieron en una finca en Caldas a dos eslabones de las disidencias: se hacían pasar como trabajadores

Una operación conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía permitió capturar en Villamaría, Caldas, a dos personas señaladas de pertenecer al frente ‘Adán Izquierdo’, estructura vinculada a las disidencias de las Farc.

Los capturados fueron identificados con los alias de ‘Cortico’ y ‘Sonia’. De acuerdo con las autoridades, ambos habrían llegado hasta una zona rural de este municipio para mantenerse ocultos y evitar ser detectados.

La operación se originó a partir de investigaciones adelantadas en el Valle del Cauca, donde las autoridades seguían los movimientos relacionados con esta estructura.

¿Quién era el hombre capturado en una finca en Caldas?

Según la información entregada por la Policía y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias Cortico sería un integrante de una red de apoyo del frente ‘Adán Izquierdo’.

Las autoridades aseguran que permanecía junto a su pareja en una finca de Villamaría, donde presuntamente se hacía pasar por capataz.

La investigación también señala que la pareja estaría relacionada con labores de inteligencia criminal en sectores rurales de Palmira y El Cerrito.

¿Cuál era el papel que cumplían estos dos presuntos miembros?

Uno de los elementos que investigan las autoridades es la presunta participación de los capturados en la identificación de personas que posteriormente serían objeto de extorsiones.

Según la gobernadora del Valle, ‘Cortico’ y ‘Sonia’ serían señalados de perfilar a comerciantes, campesinos, ganaderos y líderes sociales para que posteriormente fueran extorsionados.

Además, las autoridades los relacionan con personas identificadas con los alias de ‘Masa’ y ‘Raúl’, quienes serían presuntos cabecillas principales de esta estructura.

¿Cómo fue la operación para dar con su paradero?

Las labores de inteligencia permitieron establecer que los dos señalados se encontraban fuera del departamento donde, según la investigación, desarrollarían parte de sus actividades.

Con la información recopilada, las autoridades llegaron hasta una finca ubicada en zona rural de Villamaría, donde finalmente fueron capturados.

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que las autoridades continuarán las operaciones contra las estructuras armadas que delinquen en el departamento y afirmó que se mantendrán las acciones para proteger a las comunidades.