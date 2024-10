Sigue la búsqueda por Sofía Delgado en Valle del Cauca: aumentaron recompensa

Desde el domingo 29 de septiembre está desaparecida Sofía Delgado Zúñiga, una joven de 12 años. La menor salió por un mandado, pero no regresó.

El hecho se presentó en Candelaria, Valle del Cauca. El mandado era sencillo: ir por un champú para bañar a su mascota. Luego de salir, no se supo más de ella. Las autoridades le siguen el rastro para que Sofía se reencuentre con sus familiares.

Los operativos por parte de la Policía continúan, tanto en el lugar donde se reportó desaparecida como en zonas aledañas. A través de perifoneo y otra serie de actividades, se han redoblado esfuerzos para que la menor vuelva a casa.

Según revelaron las autoridades y sus familiares, la última vez que vieron a Sofía, ella vestía pantaloneta blanca, blusa morada y sandalias. En todo el municipio se colocaron avisos en los postes y paredes.

Con una velatón en su barrio y un homenaje en su colegio, los habitantes han hecho todo lo posible para encontrarla. El comandante de la Policía de Cali, coronel Carlos Oviedo; informó que se tienen algunos indicios.

El Gaula de la Policía asumió la investigación y alrededor de 70 uniformados están a cargo de las pesquisas.

Lady Zúñiga, madre de Sofía, habló en Noticias RCN sobre cómo ha afrontado la familia la desaparición de la menor.

Han sido días de angustia. No me imagine pasar este momento. Desde el domingo la niña se desapareció a las 2:25 p.m. que salió de la casa. No sabemos quién se la llevó.