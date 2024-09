Otty Patiño, comisionado de Paz, aseguró que diálogo con el ELN "está agonizando"

El comisionado de Paz, Otty Patiño, dijo que el diálogo adelantado con el ELN "está agonizando", debido a los recientes hechos violentos perpetrados por este grupo armado.

Asimismo, dijo que el ELN desaprovechó la paz total al descalificar las conversaciones del Gobierno con el Frente Comuneros del sur de Nariño.

Patiño dio estas declaraciones luego de tener una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El comisionado declaró que el Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, pero si el ELN desiste de esa parte, no se puede hacer nada más.

"Ni siquiera pudieron entender que ellos podrían avanzar y ser los líderes de la paz con los Comuneros", enfatizó Patiño, quien dijo que la paz no se logra atentando contra oleoductos, actos que días atrás fueron cometidos por el ELN.

Ministro del Interior se refirió sobre cese al fuego

Las mesas de diálogo del Gobierno con los grupos armados no atraviesan por su mejor momento. El pasado 4 de septiembre, Cristo habló de este asunto.

Durante el Foro Acuerdo Nacional, enfatizó que los ceses al fuego no han prosperado: "Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total, que no lo vamos a tener, yo creo que ya es claro eso y que los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro".

“Se han levantado los ceses al fuego en casi todas partes y aquí nadie se ha dado cuenta, pero, aunque le atribuyen todos los males a esa medida, ya prácticamente no existen”, afirmó .

Recientes atentados del ELN

El oleoducto Caño Limón - Coveñas ha sido blanco de varios atentados en la última semana. Los primeros ocurrieron el 26 de agosto. Mediante el uso de artefactos explosivos, fue atacada la parte que conecta con los municipios de Saravena y Tame.

Los otros atentados se presentaron días después. Autoridades tienen registro que los últimos se perpetraron el 3 de septiembre en la vereda Cañaguata, Boyacá.

Por causa de esta situación, Ecopetrol alertó riesgo de desabastecimiento de gas en la región nororiental del país.

"Dados los problemas de orden público presentados en el departamento de Arauca, que han impactado la infraestructura petrolera del Grupo Ecopetrol, se podría presentar una restricción en el abastecimiento de gas en la zona nororiental del país", sostuvo la empresa.