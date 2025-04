¿Por qué dejaron libre al pastor que presuntamente abusó a tres jóvenes en Medellín?

Hace algunos días, fue capturado un pastor que presuntamente abusó sexualmente a tres menores en Medellín.

Al parecer, entre 2007 y 2019, este hombre presuntamente se aprovechó de su cargo religioso para violar a las menores, quienes oscilaban entre 13 y 15 años.

Pastor habría abusado a las jóvenes en asesorías espirituales

Las investigaciones apuntan que supuestamente los actos sexuales ocurrieron cuando las víctimas iban a asesorías espirituales programadas por el pastor. Tras la captura, todo parecía indicar que a este hombre lo iban a enviar a prisión, pero no fue así.

Un juez de control de garantías en la capital antioqueña dejó libre al pastor. Argumentó que, si bien objetivamente procedía la medida de aseguramiento, consideró que no había una continuidad en las conductas.

Dado que los hechos investigados datan de hace años, el juez consideró que no eran recientes por lo que no decidió enviarlo a prisión. Además, tuvo en cuenta que el hombre no tenía antecedentes, anotaciones o denuncian con las que se pudiera precisar que el pastor seguía cometiendo estas acciones.

No obstante, es importante mencionar que, aunque el pastor quedó libre, seguirá vinculado al proceso, en el que deberá responder por acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, conductas agravadas.

Alcalde pidió “cero tolerancia con los abusadores”

A través de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió que la justicia actúe en este caso: “Cero tolerancia con los abusadores. Que caiga todo el peso de la ley sobre este depravado. No permitiremos que se vulneren los derechos de nuestros niños y niñas”.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre 2020 y 2024, las regiones en donde más hubo procesos de restablecimiento de derechos a menores de edad por motivos de violencia sexual fueron Bogotá – Cundinamarca (58.221), Valle del Cauca (27.300) y Antioquia (14.592).

Teniendo en cuenta solamente el periodo 2020 – 2023, hubo 885 delitos de esta índole en Medellín. Cabe recordar que el Código Penal establece una pena de 14 a 25 años de prisión para las personas que cometan estos atroces crímenes.