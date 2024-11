Diariamente seis personas son víctimas de robo con uso de escopolamina en Bogotá: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN conoció cifras de las autoridades que revelan una preocupante situación en Bogotá. Según los análisis, diariamente seis personas son drogadas por los delincuentes para poder robarlas.

Según la Secretaría de Seguridad, en los 8 primeros meses del año, en la capital se cometieron 161 hurtos a personas con el uso de escopolamina.

RELACIONADO Proponen incluir a guardas de seguridad en estrategia contra el crimen en Bogotá

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación contabiliza a mayo de este año, un total de 915 denuncias de víctimas de robo mediante el uso de sustancias tóxicas y agentes químicos, esto es 6 casos en promedio al día.

La mayoría de las víctimas relatan que esta situación se registra en bares, casas, restaurantes y hasta en el sistema de transporte público.

Testimonio víctima de robo con escopolamina

Este medio conoció el testimonio de una persona que fue víctima de robo con escopolamina y contó los angustiantes momentos que vivió cuando esto le ocurrió.

“Iba yo caminando dentro de la estación y se me acerca una señora como perdida, diciéndome que por favor la asistiera, que necesitaba encontrar una dirección, que ella no era de la ciudad. Yo me le acerqué y me mostró un papelito, ahí en el papel estaba la dirección”, narró.

Según la víctima, recuerda que tomó el papel para leer, pero que luego, perdió el conocimiento y cuando reaccionó ya no tenía ni los zapatos que llevaba.

“Yo tomé el papel y ya no recuerdo nada. Cuando cobré conciencia, me di cuenta de que no tenía ya mis cosas. Ya no tenía ni los zapatos, ni la chaqueta, me quitaron la billetera, el celular, me sentía fatal y me dolía mucho la cabeza, veía superborroso, me sentía mareado”, añadió.

Este no es el único delito que se repite en la ciudad.

Desbordada la inseguridad en Bogotá

Según las autoridades, con corte al 31 de agosto, delincuentes han hurtado 35 vehículos, 26 motocicletas, 99 residencias y 3 establecimientos de comercios, utilizando la escopolamina y otras sustancias como determinantes del delito.

Diana Diago, concejal de Bogotá, explicó que “el uso de la escopolamina está disparado en Bogotá, ya van 706 casos este año. Los delincuentes son los enemigos de las familias bogotanos y necesitan ser neutralizados”.

Cabe mencionar que varios concejales, que han alertado este panorama, insisten en la necesidad de reforzar las jornadas de inspección a los establecimientos que comercializan sustancias tóxicas y agentes químicos para tener una trazabilidad y llegar a quienes los utilizan para delinquir.

“Este año solamente se han hecho 288 jornadas y hemos recibido más de denuncias. Invitamos a que se hagan muchas más jornadas para que controlemos estos establecimientos”, agregó Samir Abisambra, concejal de la capital.

Por su parte, expertos en el tema advierten además las dificultades de las víctimas para recibir atención médica con un diagnóstico acertado, pero también a la hora de llevar su caso a un proceso judicial.

“Ojalá que el sistema de salud pueda tener una ruta de atención para estos casos, ya las cuestiones judiciales son más complicadas porque los análisis toxicológicos son demorados, costosos”, detalló Mauro Díaz, coordinador de análisis de sustancias de la ONG 'Échele cabeza'.

Las localidades más afectadas, según las denuncias de las víctimas, son Chapinero con 206 casos, Kennedy con 82 casos y Sumapaz con 76 casos.