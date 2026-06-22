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Dólar en Colombia cae a nivel histórico este 22 de junio, tras elecciones presidenciales

El dólar en Colombia cayó a niveles históricos tras las elecciones presidenciales del 22 de junio de 2026, alcanzando su valor más bajo desde 2020.

Dólar en Colombia hoy, 22 de junio de 2026
Foto: edición Noticias RCN

Sebastián Montañez

junio 22 de 2026
08:19 a. m.
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El dólar en Colombia comenzó la semana con una fuerte caída y alcanzó niveles que no se observaban desde febrero de 2020.

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La jornada de este lunes 22 de junio estuvo marcada por la reacción de los mercados luego de las elecciones presidenciales que dejaron como ganador en el preconteo a Abelardo de la Espriella.

La divisa estadounidense abrió en $3.389,50, una disminución de $70 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la fecha se ubicó en $3.459,53.

El comportamiento del dólar se produce en medio de un escenario político renovado, luego de que más de 20 millones de colombianos acudieran a las urnas para elegir al próximo presidente del país.

¿Por qué es importante la caída del dólar en Colombia?

La reducción en el precio de la moneda estadounidense tiene efectos directos en diferentes sectores de la economía. Un dólar más barato suele favorecer la importación de productos, reducir costos para quienes realizan compras en el exterior y aliviar algunos gastos asociados a viajes internacionales.

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Además, el valor registrado este 22 de junio representa uno de los niveles más bajos de los últimos años. La apertura por debajo de los $3.400 sorprendió al mercado, especialmente porque la divisa venía mostrando una tendencia de descenso durante los últimos meses.

Así se ha comportado el dólar en Colombia durante 2026

Las cifras muestran que la moneda estadounidense ha mantenido una tendencia a la baja en Colombia. Frente al mismo día del año anterior, la TRM cayó 15,21 %, equivalente a una reducción de $620,53.

Dólar en Colombia cerró este 16 de junio en su nivel más bajo de los últimos cinco años
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Asimismo, comparada con el inicio de 2026, la cotización ha bajado 7,92 %, mientras que frente al mismo día del mes pasado registra una disminución de 6,53 %.

Aunque los movimientos del mercado responden a múltiples factores nacionales e internacionales, la jornada posterior a las elecciones presidenciales quedó marcada por un dólar que alcanzó precios históricos y reforzó la tendencia descendente que ha mostrado durante el año.

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