¿Puente de la calle 100 con avenida Suba está quedando torcido? IDU despejó dudas

Hace algunos días fue tendencia en redes sociales la denuncia que hicieron algunos ciudadanos en Bogotá respecto a la construcción del puente en la calle 100 con avenida Suba.

A través de videos, la ciudadanía aseguró que el puente estaba quedando curvo. La construcción hace parte de la primera línea del Metro. En el material audiovisual, se hizo un paneo de la obra, en la cual se nota una curvatura.

El hecho dio de qué hablar, a tal punto que los usuarios en redes sociales cuestionaron el desarrollo de la obra, la cual está en un alto grado de avance. El puente conectará al sur con el norte sobre la avenida Suba.

En los planos están contemplados dos carriles exclusivos de TransMilenio, los cuales tendrán una longitud de 350 metros. Su entrega está proyectada para mitad de 2025, aunque el Distrito busca que sea a finales de 2024.

El corredor se extiende desde la carrera 48A hasta la carrera 65 con calle 100. En total, consta de 1.06 kilómetros. El valor del contrato supera los $257 mil millones de pesos y su avance es del 74%.

Sobre el asunto de la curvatura se refirió el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano. El funcionario realizó una visita en la obra en cuestión y respondió las críticas de la población.

Molano confirmó que efectivamente hay una curvatura en el puente. Sin embargo, no se debe a un fallo en la construcción, sino que corresponde al proceso de acabados en forma posterior, tales como el tensionamiento de la estructura que genera la unión de los tramos, la construcción de las barandas laterales y la aplicación de la capa final de asfalto.

El director aseguró que estos procedimientos buscan mejorar las condiciones visuales de la obra. La curvatura entonces responde a un “procedimiento constructivo para terminar de asegurar la estructura como una sola unidad, esto permite ajustar aspectos visuales y mejorar las condiciones de resistencia de la estructura en su conjunto”.

Durante su inspección, Molano dijo que la estructura no tiene riesgo alguno. Además, reveló que el propio alcalde Carlos Fernando Galán le envió los videos con los cuales se dio a conocer la curvatura.

Hace poco el alcalde Carlos Fernando Galán me envió un video y me preguntó que si este puente de la calle 100 con avenida Suba estaba quedando torcido. Por eso vinimos al puente a revisar y quiero contarles que no tiene ningún problema estructural, tiene algunos desniveles, pero porque le hace falta la capa de rodadura que tiene entre cinco y siete centímetros. Cuando se aplique esta capa de rodadura y se tensione el puente con los cables postensados, este va a nivelarse más.