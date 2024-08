“Mientras no se gire estamos en una parálisis parcial”: Efraín Cepeda sobre presupuesto del Congreso

Una posible parálisis en el Senado advirtió el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Esta situación podría darse si en los próximos días el Ministerio de Hacienda no gira los recursos asignados para su funcionamiento.

De acuerdo con el congresista, a partir del mes de septiembre no hay recursos para cubrir rubros como

Servicios de agua y energía, así como telefonía móvil y fija

Contratación para funcionamiento del noticiero del Congreso

Edición, impresión y publicación de la gaceta

Según la información entregada por la dirección general administrativa del semestre pasado faltan 2.100 millones de pesos por girar y de este semestre la suma asciende a 27.513.

El Congreso sin recursos

Según Cepeda, a la fecha hay contratistas a quienes todavía se les debe el pago del mes de julio y por lo menos 130 proyectos que debes imprimirse para poder iniciar su trámite en el legislativo.

El presidente del Congreso aseguró que no se ha girado ningún recurso del presupuesto para funcionamiento de la corporación. Advirtió que, de ser así, desde la próxima semana se frenarían las plenarias y demás comisiones en el Senado.

“El Canal Congreso y el noticiero del Senado que tienen presupuesto hasta el 30 de este mes, nueve días más, si no se nos gira no tendremos ni canal no tendremos noticiero, además, desmantelado porque no se han podido prorrogar contratos de muchos periodistas porque no están los recursos”, indicó el congresista.

Advierten parálisis de plenarias en el Senado

Explicó Cepeda que la ejecución presupuestal efectiva es cuando se gira:

Mientras no se gire nosotros estamos en una parálisis parcial, pero muy severa.

“No sé hasta cuando llegarán las plenarias del Senado si no se nos gira. Yo creo que la semana entrante va a ser muy difícil sesionar”, dijo.

Por otro lado, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que hoy se solucionaría el problema de presupuesto del Congreso. Señaló que ya habló con el ministro de Hacienda y descartó que se pueda dar una parálisis en el legislativo.