"La estructura de consumo de narcóticos está cambiando": Gustavo Petro responde a representante de EE. UU.

"La Casa Blanca ha decidido suspender el monitoreo de los cultivos de coca en Colombia. Es el más reciente favorcito de Biden a Petro. Están dispuestos a todo con tal de complacer a sus aliados ideológicos. ¿Cuál será el próximo favor? ¿Quitará al ELN de la lista de terroristas?".

Estas fueron las palabras de María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano, que se refirió a la decisión de Estados Unidos de suspender el informe anual sobre el número de cultivos en territorio nacional.

Gustavo Petro le respondió a María Elvira Salazar

El presidente Gustavo Petro le respondió argumentando que "las cosas cambian". Aseguró que el consumo de narcóticos se está transformando y por ende el consumo de cocaína estaría disminuyendo. Además, hizo énfasis en el difícil problema de salud pública que tiene Estados Unidos con el fentanilo, pidiendo que la atención se centrará allí. Pero el rifirrafe no paró ahí. La representante americana replicó asegurando que la atención que se pone a esta droga no significa que se acabe la lucha contra la cocaína, que, según ella, causa una de cada cinco muertes por estupefacientes en EE. UU.

"Y la mayor parte (de la coca) viene de Colombia, donde el cultivo superará la cifra histórica de 300 mil hectáreas. ¡No más excusas por su fracaso, Sr. Presidente!". Concluyó Salazar.

Las cosas cambian. La estructura de consumo de narcóticos esta cambiando para mal lo que reduce la demanda de cocaína que empieza a fluir a otros lados del planeta. La situación de consumo de fentanilo en EEUU es seria y debe ser tomado en serio https://t.co/oFpFNsgrbT — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 12, 2023

Estados Unidos ya no monitoreará narcocultivos en Colombia

Estados Unidos suspenderá el monitoreo de narcocultivos en Colombia y al menos por este año no publicará el informe correspondiente a las hectáreas sembradas en 2022, informó el Ministerio de Justicia. "Es una decisión de la autoridad norteamericana que es neutral (...) yo tengo la información de que este año no se presentará informe, no se hizo monitoreo, no sé si en el futuro lo irán haciendo", dijo el ministro Néstor Osuna.

El último reporte de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) estadounidense, que suele publicarse en esta época del año, reveló que Colombia tenía en 2021 unas 234.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, en contraste con las 245.000 de 2020. Según Osuna, la suspensión del monitoreo se debe a "algún cambio en la organización institucional de las agencias que venían haciendo esto que no tienen relación directa con un asunto internacional con Colombia".