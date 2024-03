‘El Enano’, el hombre que sin piedad asesinó a tres adultos mayores en Santa Rosa de Cabal

Tres adultos mayores fueron víctimas de un siniestro personaje en Santa Rosa de Cabal. Los investigadores de la Sijín de Risaralda se llevaron una sorpresa cuando capturaron a un supuesto sordomudo que era el principal sospechoso. Alias El Enano, fue condenado a una de las más altas penas que ha impuesto la justicia.

El día de la captura de Juan Carlos Villa, en el barrio Corocito de Pereira, se recolectaron elementos materiales que permitieron confirmar los indicios que había sobre él.

“Unas botas de caucho, al igual que unos panfletos, unos papeles con unos manuscritos en los que ellos llegaban a sus vidas causando lástima”, señaló Elmer Andrade Muñoz, investigador del Sijín Risaralda.

El momento clave del allanamiento fue cuando alias El Enano se dirigió a los investigadores: “Él hace una manifestación en la que dice que sí, que estaba esperando a las autoridades por los hechos que han sucedido en el municipio de Santa Rosa de Cabal”, añadió el investigador.

Se caía así la farsa criminal que había tejido haciéndose pasar por sordomudo. Solo en ese momento se empezaron a conocer los detalles de su accionar delictivo. “Confesó que sí, porque en la audiencia el fiscal muestra las pruebas y al delincuente no le quedó más salida que aceptar”, afirmó Jesica Buendía, nieta de una víctima.

Tres días después de la captura, su hermano José Alfredo Villa Cardona llegó a las instalaciones de la Policía de Santa Rosa de Cabal para entregarse y ampliar la versión de su participación en varios de estos hechos delictivos.

“Por medio de la interceptación de comunicaciones él se encontraba muy arrepentido por lo que había hecho y por lo que había hecho a su hermano”.

De esta manera también se descartó la hipótesis del robo de La plata por la venta de la finca. Realmente lo que los hermanos Villa Cardona se llevaron de la casa de don Bernardo y su esposa fue muy poco.

No se robaron mucho, se llevaron un mercado

Según los familiares, el dinero de la venta de la finca nunca estuvo en la casa. “Ellos trasladaron la plata, a ellos les pagan la finca en el banco y en el banco mismo hacen un CDT y con ese CDT es que compran la casa”, relató Jesica.

El Enano describió los asesinatos cometidos en Santa Rosa de Cabal

La investigación de las autoridades se había quedado corta y en una declaración juramentada alias El Enano describió uno a uno los crímenes que desde 2012 había cometido. En un documento de la Fiscalía quedó consignado el frío y desgarrador relato de los homicidios:

“Los tapaba por los malos olores para que los contuvieran, así el olor no salía tan rápido. Y para después de haberles quitado la vida, para no dejarlos, así como un animal, merecían algo de respeto, pues no eran unos animales. Así también la gente que pasara y los viera pensaría que era un bulto o un rastrojo”.

Con su fachada de sordomudo, alias El Enano realizaba largas caminatas en el departamento de Risaralda para detectar lugares en donde hubiera adultos mayores que al principio sintieran lástima por él y después convertirlos en sus víctimas. En total suman once asesinatos, incluido el del señor Juan Bautista Restrepo, ocurrido menos de un mes después del caso de La Paloma y cuatro días antes de su captura.

En esa ocasión el asesino no tuvo problema en subir los 207 escalones que separan la casa de la carretera principal en la vereda El Nudo de Dosquebradas. Sin ningún remordimiento Villa Cardona días después lució las prendas de la víctima.

“Durante el interrogatorio nos dice que mientras estuvo en la cárcel de La Dorada allá él encontró unos libros donde hay anatomía humana. Entonces dice que él sabe mucho porque estudió, sabe qué heridas pueden causar la muerte, en qué parte del cuerpo”, explicó el investigador de la Sijín.

El Enano recibió una de las penas más altas que ha impuesto la justicia

Antes de escuchar la sentencia, alias El Enano intentó engañar al juez dando otro nombre y fingiendo ser enfermo mental, pero quedó desvirtuado.

“Una burla no solo a nosotros, sino a la justicia. Se está burlando de todos, de las autoridades, de todos, porque pues el señor ha hecho cosas que demuestran que no es loco”, afirmó la nieta de una de las víctimas de El Enano.

Hace dos días un juez de la República leyó la sentencia de Villa Cardona a 545 meses de prisión, es decir 45 años, y multa de 1.400 SMMLV. Mientras tanto su hermano espera una decisión de la justicia.

Esa persona no se merece nada, ni siquiera el odio. Nada

La pérdida de los hermanos Giraldo y la señora Mérida es irreparable. Carmen, en medio de su enfermedad psiquiátrica, espera apoyo para poder sobrellevar las intensas crisis que le produce la ausencia de sus padres.