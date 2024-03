La fiebre del oro y un coctel maldito que envenena a los habitantes del Bajo Cauca

Caucasia es un municipio ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, la tierra de barequeros en la que se respira oro.

Legal o ilegal, detrás de él y todas sus implicaciones está el mercurio, un metal que puede causar graves intoxicaciones a quienes lo manipulan, pero que es indispensable para a extracción del oro.

El mercurio se mete por la nariz, se impregna en el pelo y las uñas, se cuela a través del agua, los alimentos y del mismo aire. Una vez adentro, el cuerpo no sabe qué hacer con este veneno.

Ángel y su historia de sobrevivencia al mercurio

Ángel Arrieta es un paciente diagnosticado hace dos años con 80% de mercurio en su cuerpo, un caso milagroso para los médicos, que no han podido explicar cómo las secuelas de no fueron desastrosas.

Pero de no ser por un grupo de expertos que llegó hasta su casa en el corregimiento de Cuturú, Caucasia, nunca se hubiera enterado.

El tratamiento duró dos años, con controles cada tres meses para verificar los avances en la limpieza de su organismo.

Ángel tiene 43 años, desde los 17 es minero, al igual que la mayoría de quienes viven en esta región. Él, como muchos otros, sabe que se intoxicó con mercurio mientras amalgamaba el oro.

Los peligros del mercurio para el organismo humano

La extracción de este metal dorado, que abunda en la región del Bajo Cauca y que acostumbra a sus habitantes a vivir entre dragas y mercurio, se convierte en la causa de un coctel maldito para el medio ambiente y el ser humano.

Juan Carlos Uribe, secretario de Salud de Caucasia, asegura que en las regiones mineras hay un subregistro de intoxicación por el metal, debido a las limitaciones en accesibilidad a servicios de salud en las zonas rurales.

Los últimos datos en el municipio se remontan a un estudio de hace cuatro años, cuando se tuvo una muestra de 600 personas, de las cuales 98 dieron positivo para intoxicación.

El 19% de estas personas tenían más de 25 microgramos de mercurio en las muestras tomadas, lo cual es considerado como una intoxicación crónica.

Según Camilo Prieto, médico y profesor de salud ambiental, Colombia es el primer emisor per cápita de mercurio en el planeta por encima de China e Indonesia, según datos del Instituto Nacional de Salud.

En el ser humano, el mercurio puede generar graves afectaciones con el paso de los años, pues el cuerpo no sabe metabolizarlo y esto puede producir toxicidad en el sistema nervioso, la sangre y los riñones.

Las mujeres embarazadas suelen ser las más afectadas, pues sus hijos pueden nacer con severas malformaciones y su sistema nervioso central altamente comprometido.

Como Ángel, que nunca presentó síntomas ni dimensionó el problema de salud al que se enfrentaba, las voces de quienes padecen toxicidad por mercurio sufren en silencio mientras desconocen su condición.