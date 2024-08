El negocio de la deforestación para los grupos armados en el Meta

El sector llamado Cairo Alto, a unos 10 minutos de Villavicencio, desde hace unos años un grupo delincuencial, manejado por las Farc, ha generado una forma ilegal de apropiación de dinero y de tierras. Comenzaron básicamente a deforestar la zona, quemaron los terrenos, y parcelaron para luego vender.

Esta es una nueva forma de ingreso económico de los grupos armados ilegales, manejado por bandas delincuenciales, al final termina en manos de las disidencias de las Farc.

“La necesidad nos obliga a estarnos acá o si no ya hubiéramos salido hace mucho tiempo porque nos damos cuenta de que no son personas de bien, porque aquí ya estuvieron amenazando un celador directamente lo rodearon y lo amenazaron que lo iban a enterrar aquí. Eso es con el fin de que desocupemos, que nos vayamos para poderse apoderar de más tierra o no sé”, asegura uno de los habitantes.

El brigadier general William Castaño, director de Carabineros y Protección Ambiental, aseguró que “la persona que lideraba esta organización tenía alianzas de coordinación con los grupos armados organizados que delinquen no solamente en el departamento del Meta sino también en el departamento de Guaviare”.

¿Cuáles son los tres factores de mayor impacto que tiene la deforestación?

La teniente Mayra Osorio, perito en Ambiente y Recursos Naturales mencionó tres de las grandes problemáticas que genera esta práctica ilegal.

La pérdida de hábitat para las especies naturales endémicas de la zona

Contribuyen con el calentamiento global

Las economías ilegales