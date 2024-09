El proyecto de reforma política que radicará el Gobierno Nacional

Este martes 24 de septiembre a las diez de la mañana, el Gobierno Nacional radicará en la Cámara de Representantes la reforma política que viene alistando el Ministerio del Interior.

El texto conocido en primicia por Noticias RCN tiene como objetivo promover la democracia interna en los partidos y la transparencia en la financiación electoral.

La transformación del Consejo Nacional Electoral en la reforma política

Uno de los puntos más importantes es la transformación que tendría el Consejo Nacional Electoral, puesto que los magistrados, que actualmente son elegidos por el Congreso, tendrían que postularse a una convocatoria que organizará la rama judicial.

Otras de las disposiciones que tiene el texto sobre este punto serían:

- Los magistrados tienen las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de las Altas Cortes.

- No podrá ser magistrado del CNE quien ejerciera cargos directivos de organizaciones políticas o haya aspirado u ocupado cargos de elección popular en los últimos 7 años.

Otros cambios que plantearía la reforma política

El texto también contempla la construcción de listas cerradas y bloqueadas, limitaría el apoyo financiero de privados hacia los partidos en época electoral y endurecería el umbral de las colectividades políticas, esto permitiendo hacer una depuración de partidos.

En diálogo con Noticias RCN, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que "si no fortalecemos partidos, si no nos democratizamos internamente, si no eliminamos las miles de microempresas electorales en el país, no vamos a construir un sistema político que garantice un Estado que funcione".