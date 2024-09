El pulso entre el Gobierno y el Congreso para la definición del monto del presupuesto del 2025

El Presupuesto General de la Nación para 2025 sigue siendo un punto sin resolverse. El Gobierno Nacional y el Congreso de la República no han llegado a un acuerdo para definir el monto, mientras se aproximan las fechas límites para tomar una decisión.

En Noticias RCN conversamos con dos actores importantes en este tema. Por un lado, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, quien habló en representación de los congresistas no han aprobado el presupuesto sugerido por el Gobierno.

Asimismo, tuvo participación Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y quien radicó el PGN en su momento, que insiste en que el monto debe ser de 523 billones, pues el presupuesto que se necesita financiar es exclusivo para el rubro de inversión.

Senadora Angélica Lozano, llegamos al 15 de septiembre, fecha en la que tenía que haberse acordado el monto del presupuesto pero no pasó nada, entonces ¿qué va a pasar ahora?

"Hoy (15 de septiembre) venció el plazo para que aprobáramos el monto, el rubro total del presupuesto. ¿Qué arranca? Mañana lunes, hasta el miércoles 25 de septiembre, tenemos el deber de decidir el desglose total del presupuesto, lo que se totaliza y es el primer debate".

Sigamos hablando de fechas importantes. ¿Qué pasa si llega el 20 de octubre? El presidente podría decidir sí o no, expedir por decreto

"El 20 de octubre es el plazo para que tenga segundo debate y salga por ley, como debería ser, el presupuesto, pero la misma constitución dijo que si el 20 de octubre a la media noche, no hubo ley, queda facultado el Presidente para expedir por decreto el presupuesto del año próximo".

"Ahora viene la pregunta: ¿Qué puede decretar? Dice la ley, lo que se apruebe el 25 de septiembre en el primer debate. Como esto no ha pasado, es un terreno nuevo, hay otra versión que dice que puede interpretar el original: el que radicó al principio de 523 billones".

"Ahí se abre otro interrogante. ¿Con o sin los 12 billones? Que al final es el florero de Llorente, que es la polémica, porque esos 12 billones el gobierno reconoce que no están, yo digo que falta más, y que necesitaría una reforma tributaria que se llama financiamiento".

El monto de inversión baja un 17% con relación al presupuesto aprobado en 2023 y el sugerido por el Gobierno para 2025. Usted senadora y la comisión cuarta, de la que usted hace parte, han propuesto que el presupuesto sea de 499 billones ¿Qué papel va a jugar la inversión?

"El recurso de inversión es la polémica y el corazón de la molestia del Presidente, porque el 92% del presupuesto es inflexible. ¿Qué quiere decir eso que suena tan técnico? Que son obligaciones que sí o sí hay que pagar".

"El Presidente quiere tener más recursos para inversión y una Ministra de Estado me reconoció a mí en un pasillo: ‘ustedes tienen la razón, no hay plata’, porque las finanzas tienen problemas y nadie le dijo al Presidente dentro del gabinete la verdad cruda que él no quiere escuchar, que tiene 52 billones reales nuevos para inversión, no 82".

"Entonces, la inversión tiene otra realidad, necesitamos que el Gobierno ejecute, porque algo que sí es dramático y molesto, es que los recursos de inversión de 2023, e incluso de este 2024, estén guardados".

"La realidad es que este recurso de inversión es con el que se pueden emprender nuevos programas que claro necesita el país, que vayan a las regiones a solucionar problemas, lo que necesita la gente, pero el reto es de dónde sale la plata".

¿Y por qué 499 billones, ahí nos evitaríamos la reforma tributaria?

"499 billones sale del mismo presupuesto donde reconocen que son los recursos reales que puede ejecutar el Gobierno Nacional. No es una cifra que sacamos de la manga, sino que atengámonos de lo que ustedes mismos reconocen y que incluso es mayor que lo que han ejecutado este año".

"Al Gobierno, un mensaje, tiene que concertar. No es con discursos asustando ni amedrentando, necesitamos concertar. Así como el Congreso también tiene que poner de su parte y llegar a un punto intermedio para sacar adelante el presupuesto".

Ministro Ricardo Bonilla ¿se mantienen en el monto de los 523 billones o hay la probabilidad de bajarlo?

"El presupuesto es por 523 y desde el día que se radicó se informó que habían 511 financiados y 12 por financiar , para lo cual se iba a radicar un proyecto de ley de financiamiento. En ese sentido la discusión del presupuesto es una sola: el paquete completo, y lo tienen que hacer las comisiones terceras y cuartas de cámara y senado".

No termina de cuajar en el Congreso que el presupuesto vaya amarrado a una reforma tributaria, incluso el presidente del Senado dijo que tenía los votos suficientes para tumbarla o incluso de que se estudiara por aparte. ¿Usted qué opina de eso?

"Resulta que la pretensión del presidente del Senado, que también es miembro de la comisión tercera del Senado, es que no haya ley de financiamiento y que se discuta por separado. ¿Para qué? Para que solo lo discutan las comisiones terceras y sacar de taquito a las comisiones cuartas. El presupuesto lo discuten las comisiones terceras y cuartas en su primer debate y la pretensión del presidente del Senado es que las comisiones cuartas queden de lado".

¿Sí o sí tienen que ser 523 billones de pesos, ministro? ¿No existe la posibilidad de llegar a un consenso?

"523 es el cálculo que tiene el Gobierno para poder establecer el presupuesto del gasto, en donde el funcionamiento es de 329 billones. El 92% es totalmente inflexible por compromisos constitucionales y legales, 112 es para el pago de deuda, nos quedan solo 82 billones para inversión y esto es lo que debe terminar de ser financiado".