"Una experiencia fuerte": Naín Santana, el barranquillero que luchó nueve meses en Ucrania

Naín Santana Ramírez es un colombiano con una historia particular. Hace tan solo unos meses, participó militarmente en el conflicto Rusia - Ucrania. Junto a él, fueron otros tres barranquilleros.

Después de defender a Ucrania por nueve meses (270 días después), Santana decidió retornar a su tierra natal, Barranquilla.

Su propósito meses atrás para enlistarse fue buscar mejores oportunidades económicas para su familia. Si bien ya contaba con conocimientos como reservista, tuvo que tener un entrenamiento especializado en Ucrania.

"Es fuerte la experiencia y hay que ser fuerte mentalmente": colombiano que estuvo nueve meses sirviendo a Ucrania

Noticias RCN habló con Santana, quien contó detalles sobre lo que vivió en territorio europeo.

Por un lado, señaló que emocionalmente fue complejo no estar con su familia al lado. Adicionalmente, la barrera del lenguaje fue un aspecto complicado durante su etapa como militar servidor de Ucrania.

Los compañeros retornaron, a excepción de uno que murió en medio de los enfrentamientos armados.

"Es fuerte la experiencia, lo que se vive allá. Mucho bombardeo, mueren personas inocentes cuando Rusia ataca las ciudades.

La jornada diaria, según el relato de Santana, era estar rodeado del sonido de los helicópteros sobrevolando, ametralladoras y bombardeos. En el día no se escuchaba ni veía nada más.

El colombiano aseguró que si una persona es débil mentalmente, lo mejor es que no vaya porque no podrá soportar lo que se vive allí. "En ocasiones mis compañeros vieron cosas muy fuertes", dijo.

Estando en su tierra natal, Santana espera que el conflicto cese y, tras más de dos años, por fin llegue la paz entre ambos países

Colombianos han ido a apoyar a Ucrania

Así como la historia de Santana, hay otros colombianos que se han enlistado en las tropas ucranianas para servir de apoyo.

En aras de fortalecer su poderío militar, el presidente Volodomir Zelenski le hizo un llamado al planeta para que militares extranjeros fueran a acompañarlos. Los colombianos han atendido el llamado.

Del mismo modo, algunos militares se han transformado en mercenarios en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Con base a la cifras de The New York Times, para finales de 2023, los soldados colombianos defendían a Ucrania mediante la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, un organismo no adscrito a las fuerzas militares, sino que corresponde una malicia que ofrece alrededor de tres mil dolares al mes por soldado.