Disidencias estarían exigiendo cédulas para suplantar votantes en las elecciones de segunda vuelta

Comunidades rurales denuncian una grave situación que está ocurriendo a menos de una semana para las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

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Al parecer, las disidencias de las Farc estarían carnetizando a los ciudadanos y recolectando cédulas en el suroccidente. El propósito presuntamente sería suplantar votantes para la jornada del domingo 21 de junio.

¿En qué departamentos estaría ocurriendo?

Las denuncias se han dado en Arauca, Guaviare y Caquetá. “Se ha hecho recolección de cédulas de ciudadanía para poder utilizarlas y suplantar a estas personas en los puestos de votación donde hay presencia de la fuerza pública”, sostuvo Édgar Guzmán Roble, exconcejal y líder comunitario.

Asimismo, la estrategia de las disidencias estaría incluyendo citar a los vecinos en lugares específicos para decirles por cuál candidato votar. Los panfletos con los llamados incluyen códigos QR para saber qué estructura es la que está detrás.

Las autoridades afirman que la vulneración en estos puestos de votación rurales estaría facilitando esta situación. Cabe mencionar que los lugares tienen acompañamiento perimetral de la fuerza pública, pero no en el interior.

En ese orden de ideas, los miembros de las disidencias se podrían camuflar como civiles, utilizar las cédulas y ejercer el voto de forma ilícita.

Citaciones con códigos QR

Guzmán señaló: “Por eso encontramos resultados del 100 % en estos puestos de votación. Fácilmente, tienen el trabajo de la modificación o adecuación de los formularios para que todo quede bajo el parámetro de la ley”.

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Las Fuerzas Militares y la Policía confirmaron que ya recopilaron las denuncias de las comunidades. Como medida, ya se pusieron en contacto con estas para poner en marcha la hoja de ruta correspondiente.

Además, se anunció el incremento de la presencia de los uniformados en los puestos de votación y se pidió que la Misión de Observación Electoral (MOE) le haga monitoreo a lo que ocurra para que no haya afectaciones el día de las elecciones.