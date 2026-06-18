“El proceso electoral más difícil de los últimos 20 años”: MOE sobre las elecciones 2026

De cara a las elecciones de segunda vuelta que se llevarán a cabo este domingo 21 de junio, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha desplegado a aproximadamente 200 observadores en 50 ciudades en el exterior.

Para conocer más a fondo el papel de la MOE en esta contienda, la directora Alejandra Barrios estuvo en Noticias RCN hablando sobre lo que vendrá para la segunda vuelta.

¿Cómo van las elecciones en el exterior?

Si bien el domingo es la segunda vuelta, las votaciones comenzaron el lunes 15 de junio para los colombianos que viven en el exterior. Barrios entregó un parte de tranquilidad tras analizar los 116 consulados habilitados.

No obstante, extendió el llamado para que la ciudadanía denuncie posibles hechos irregulares, tales como presunta participación indebida en política o compra de votos.

Las denuncias se pueden realizar a través de WhatsApp con el canal ‘Pilas con el voto’ o por la página web pilasconelvoto.com.

¿Cómo denunciar posibles irregularidades?

A pesar de la transparencia que hubo en la primera vuelta y el desarrollo estable de la contienda, ha habido preocupación en ciertos departamentos por el posible constreñimiento de grupos armados para influir en los resultados en zonas alejadas.

El gobernador de Caquetá alertó acerca de los intentos de las estructuras de forzar el voto hacia cierto candidato. Sobre este asunto, Barrios sostuvo que la MOE ya tiene conocimiento de esto. Además, se han llevado a cabo reuniones con el fin de verificar la veracidad y el impacto.

RELACIONADO Disidencias estarían exigiendo cédulas para suplantar votantes en las elecciones de segunda vuelta

Por otro lado, la directora recalcó que el principal riesgo en las elecciones ha sido la desinformación y los discursos de odio: “Es el proceso electoral más difícil de los últimos 20 años”. Sostuvo que, una vez acabe la jornada, debe haber transición a la convivencia ciudadana.

El llamado entonces es que los seguidores de los candidatos y la población en general den ejemplo con la convivencia ciudadana cuando culmine el escrutinio.