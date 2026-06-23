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Ella es la modelo asesinada y ocultada en una maleta: lo que se sabe de su familia

La mujer de 37 años, identificada como Natalia Villalba, habría reservado el apartamento 706, de un exclusivo edificio en el sector de Chicó, norte de Bogotá.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
12:54 p. m.
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Las autoridades investigan el atroz crimen de Natalia Villalba Angarita, una modelo de 37 años, quien fue encontrada dentro de una maleta de viaje, en el interior del baño de un apartamento que alquiló por varios días en el exclusivo sector de Chicó, en el norte de Bogotá.

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El cuerpo de la modelo fue hallado por la persona encargada de la limpieza del apartamento, alertó inmediatamente a la Policía.

La maleta estaba en el baño, en la ducha y debajo de la regadera. El equipaje no estaba completamente cerrado, lo que permitía ver parte del cuerpo de la mujer.

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¿Quién es la modelo asesinada y ocultada en una maleta?

De acuerdo con la información preliminar que se conoce del caso, la víctima, identificada como Natalia Villalba, oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, había ingresado al apartamento el pasado 3 de junio, con una estadía inicialmente programada hasta el 7 de junio, en compañía de un ciudadano estadounidense.

Posteriormente, extendió su permanencia hasta el 21 de junio, donde al parecer, habría compartido con otro hombre de nacionalidad británica.

Los investigadores del CTI de la Fiscalía buscan los dos hombres de nacionalidades extranjeras que habrían ingresado al edificio y al apartamento 706 durante el tiempo en que la víctima se hospedaba allí.

Según los registros de ingreso del edificio, el estadounidense ingresó entre el 3 y el 7 de junio, mientras que el británico entró el 17 de junio.

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¿Qué se sabe de la familia de Natalia Villalba?

Aunque la modelo era de Cúcuta, habría salido de la ciudad hace varios años y no tendría arraigo con personas de la zona de frontera.

Al parecer, no se habrían reportado familiares entreguen información a los investigadores para avanzar en el caso.

La investigación continúa para identificar plenamente a las personas extranjeras que estuvieron en contacto con la víctima y determinar su posible vinculación con este lamentable hecho.

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