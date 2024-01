Advierten posible aumento de las tarifas de energía en un 30%: viceministro de Minas responde

En las últimas horas se ha generado una alerta por el posible aumento de las tarifas de energía en Colombia. Asoenergía se refirió al planteamiento del gobierno de poner límites a los precios de la energía de bolsa. Frente a esta situación, el viceministro de Minas, Javier Campillo, se refirió al proyecto de decreto que se está discutiendo entre el Gobierno y la Creg.

En las últimas, Sandra Fonseca, directora de Asoenergía emitió “una alerta de posible aumento del 30% en el costo de la energía para usuarios en el país, por la resolución de la Creg que traslada el costo de intervención de la bolsa a la demanda”.

Según el gremio, el precio máximo de bolsa hará que las empresas aumenten los costos de las restricciones, los cuales impactan de manera directa a los valores de las tarifas el proyecto de decreto que interviene el mercado de energía en bolsa aún está abierto a comentarios del público en general.

La advertencia de Asoenergía sobre aumento de tarifas

“Es evidente que, bajo una intervención híbrida en la bolsa, se impactaría directamente al consumidor que debe compensar con esta acción con el componente de las restricciones del servicio de electricidad a los usuarios”, explicó la directora de Asoenergía.

Se trataría de un proyecto de decreto que interviene el mercado de energía en bolsa está abierto al público en general.

Aunque no es un decreto oficial, sino un borrador que está sometido a evaluación y comentarios existe la advertencia.

Viceministro de Minas habló del posible aumento de tarifas de energía

El viceministro de Minas, Javier Campillo, aseguró que tras la reunión entre la Creg y el presidente Gustavo Petro podrían subir las tarifas de energía eléctrica; sin embargo, aun no está definido si se va a limitar el precio de la energía en bolsa.

"Es un borrador que estamos estudiando, no es algo que ha salido oficialmente, lo sacamos a comentarios y es parte de la metodología que nosotros manejamos, es decir que siempre que se va a hacer algún tipo de modificación regulatoria lo sacamos al mercado para escuchar a todos los actores”.

Al mismo tiempo, indicó que "cada una de las regulaciones va a tener impactos diferentes. Apenas salimos a un proceso de borrador, estamos revisando y realmente lo que nosotros estamos buscando es la forma más eficiente de conformación de precios y eso implica un trabajo de todos los actores”.

No se ha tomado una decisión en firme (…) Es una medida temporal que se está revisando.

Los topes del posible aumento de las tarifas de energía

De acuerdo con Campillo se están evaluando resoluciones temporales por efectos de El Niño:

"Sabemos que aumenta la capacidad de energía térmica para la producción de energía n el país y eso nos lleva a un aumento en el precio, y eso nos lleva a evaluar todas las posibilidades".

Podría dar incrementos tan bajos en las tarifas como de $60 y máximos de unos $100 o $120, pero depende de los escenarios.

No saldríamos con una resolución en firme hasta no estar seguros del impacto que tendría en el mercado. Es un efecto que aún no tiene una fecha.