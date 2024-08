¿En qué van las reuniones entre el Gobierno de Gustavo Petro y la banca?

El 20 de agosto se llevó a cabo una reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros para abordar el tema de las inversiones forzosas. Sin embargo, al finalizar el diálogo, aún no se logró un acuerdo definitivo.

En medio de esta situación, las opiniones están divididas porque, mientras que un sector cree que la próxima semana se podrían encontrar puntos en común, otros creen que las posiciones están muy distantes.

En la Mesa Ancha de Noticias RCN se le puso la lupa al tema y se realizó un análisis detallado. ¿Cuáles fueron las conclusiones?

¿Habrá un acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y la banca?

Julio César Iglesias:

“Es una reunión bajo coerción porque los banqueros entienden que si no llegan a un acuerdo con el Gobierno en estas reuniones, se va a tramitar una ley en el Congreso en donde lo más probable es que les va a ir peor. Pero, más allá del acuerdo específico, que seguramente se va a lograr, hay que entender que estamos frente a un impuesto porque se va a obligar a los bancos a otorgar créditos que hoy no quieren porque no es razonable desde el punto de vista financiero”, indicó.

“Esto significa que estos créditos van a tener un costo que no solo lo van a asumir los dueños de los bancos, sino que otros agentes de la economía como los contribuyentes o los cuentahabientes porque los dueños, como cualquier empresario, intentan transferir los costos que asumen en el servicio que prestan”, agregó.

En las conversaciones más recientes, se conoció que los banqueros habrían propuesto poner sobre la mesa 50 billones de pesos y que, por eso, aún conservan una postura optimista. ¿Será este un punto clave para el acuerdo?

Juana Afanador:

“Tanto para los banqueros como para el Gobierno, es una muy buena noticia que lleguen a un acuerdo. Todos sabemos muy bien que no hay mayorías en el Congreso y que tramitar una ley de estas demoraría mucho tiempo”, estableció.

“Entonces, esta manera de hacer presión es para llegar a un acuerdo. Necesitamos mayor apoyo crediticio para poder reactivar la economía y, además, durante la pandemia esto se utilizó en muchos países del mundo y los Gobiernos se prestaron como garantes en la Banca para que hubiera un acceso a los créditos para que muchas empresas no cerraran”, dijo también.

Aunque, Juana Afanador explicó que este tema también podría abrir el debate de robustecer la banca pública y de desarrollo porque en otros países estas se involucran para dar créditos a proyectos específicos en diversas áreas. Esto se presenta en países como Estados Unidos, México y China.

Jorge Cuervo:

“Yo no creo que la poderosa Asobancaria vaya bajo chantaje del Gobierno, yo no estoy de acuerdo con eso. Asimismo, técnicamente lo que se propone para redireccionar los créditos no sería un impuesto”, aseguró.

“El Gobierno hace propuestas económicas y sabe que tiene que realizarlas con el sector privado. Entonces, le proponen a Asobancaria y ellos les presentan opciones como las de los 50 billones o el aumento del Fondo Agropecuario de Garantías”, enfatizó.

“Y es que los expertos han dicho que el Gobierno puede ayudar siendo garante de los créditos que van hacia otros sectores menos rentables. Por eso, yo creo que esta reunión es la vía y que también se debería tomar con los exportadores y los gremios agrícolas porque el Estado no puede implementar las propuestas económicas por sí solo”, concluyó.

¿Qué pasará con la expedición de los pasaportes?

El contrato con Thomas Greg & Sons se acabará el próximo 2 de octubre y aún hay dudas de cómo funcionará la expedición de pasaportes después de esa fecha. De hecho, la Procuraduría y la Contraloría le han solicitado a la Cancillería y al Ministerio del Interior que expliquen cuáles son los planes que tienen preparados para evitar una contingencia.

¿Por qué se propusieron estos cambios que han causado tantas confusiones? Estos fueron los puntos de vista en la Mesa Ancha de Noticias RCN:

Jorge Cuervo:

En este enredo nos metió sin ninguna necesidad el excanciller Álvaro Leyva porque la expedición funcionaba bien y a él se le ocurrieron una cantidad de cosas que están siendo investigadas por los organismos de control

“El canciller Murillo ha demostrado que es un hombre pragmático y que les busca soluciones a los problemas. De esa manera, yo creo que en octubre, cuando se vence el contrato con Thomas Greg, se lo van a prorrogar por otro año mientras que el Gobierno busca otro mecanismo”, añadió.

Juana Afanador:

Leyva dejó tal desastre que creó una especulación de las citas para expedir el pasaporte. Ahora, la Procuraduría denunció que habría un cartel interno de funcionarios para vender los turnos y poder realizar el trámite

“Hay otro punto que es preocupante y es que el Gobierno espera que en el 2025 sea la Imprenta Nacional la que se haga cargo de esto. Entonces, hay dudas en cuanto a la infraestructura, los costos y la preparación de esa entidad”, indicó.

Julio César Iglesias:

“Esta es una película que ilustra lo que ha sido la gestión de este Gobierno. Hay improvisación porque estamos en riesgo de pagar más de 100 mil millones de pesos de multa por los errores del señor Leyva en este proceso. Además, hay incompetencia porque la Imprenta Nacional claramente no tiene las capacidades técnicas y logísticas para asumir esta tarea”, expresó.