Policía confirmó que van por 'Iván Mordisco' e 'Iván Márquez', quienes están en Colombia

La Policía Nacional confirmó que están buscando y rastreando a 'Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central, e 'Iván Márquez', líder de la Segunda Marquetalia, ambos grupos armados disidencias de las Farc, quienes se encuentran en el territorio nacional.

La información fue dada a conocer por el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, quien aseguró que, pese a que los líderes armados se escondan, las autoridades los encontrarán.

“Respecto a la ubicación de alias Mordisco, no puedo mencionar donde está, pero como le hemos llegado a algunos de estos criminales que se enconden por allá en lugares recónditos, les hemos llegado y los hemos traído para que se presenten alte la justicia, también le llegaremos a ‘Mordisco’ y junto con ‘Iván Márquez”, expresó Salamanca.

Rompimiento del cese al fuego entre el Gobierno y EMC

Las declaraciones del director de la Policía se dan después de que el pasado 17 de marzo, el Gobierno Nacional decidiera suspender el cese bilateral que se tenía pactado con ese grupo armado en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La decisión confirmada en ese entonces por el presidente Gustavo Petro se acordó que las operaciones militares y policiales contra ese grupo armado se reanudaron el 20 de marzo.

"Ordenar la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 00:00 del día 20 de marzo de 2024 en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc-EP presentes en los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca", se estipuló en el decreto expedido por el Ministerio de Defensa.

¿’Iván Mordisco’ apoyó la campaña del presidente Petro?

Después de haberse suspendido el cese al fuego, por medio de la red social X, el Estado Mayor Central cuestionó al presidente Petro y aseguró que ese grupo armado apoyó la campaña presidencial del mandatario.

“Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Iván Lozada”, se publicó en la cuenta de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El pronunciamiento del Estado Mayor Central generó diferentes cuestionamientos al presidente Petro, quien posterior a las declaraciones, aseguró que necesita a ‘Iván Mordisco’ vivo para que explique lo que estaba afirmando.

“Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten, porque dice un tuit que él dijo qué (...) y me tienen en un escándalo, cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de planteamiento”, expresó Petro.