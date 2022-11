Esperanza Gómez contó detalles del abuso que sufrió cuando tenía cinco años

Esperanza Gómez está dando de qué hablar este fin de semana, tras sus reveladoras entrevista con Vicky Dávila, en la Revista Semana, en la que contó un desgarrador testimonio sobre los abusos sexuales que ha sufrido a lo largo de su vida. Un acto deplorable que sin duda le marcó su vida.

“Yo siempre he dicho que fui abusada sexualmente. Mi primera relación sexual no fue consensuada, fue abuso sexual. A los 15 días de haber cumplido 15 años a mí me abusa una persona sexualmente. Después de eso vienen situaciones: a mí, personas de mi familia, me obligan a hacer ciertos actos en contra de mi voluntad”, contó la actriz de contenidos para adultos.

Gómez contó que por estos abusos “llegué a sentirme embarazada, razón por la que a los 19 años acudí al ginecólogo a que me operara para evitar tener hijos, aunque, por mi edad, el médico lo descartó”. Claro que esta cirugía llegó una década después, cuando, junto a la pareja que tenía en ese momento le plantearon a un médico que no querían ser padres y por eso procedió.

Los primeros abusos a Esperanza Gómez

Esperanza dijo que los abusos no comenzaron a los 15 años. Todo comenzó desde antes. “En realidad, el abuso inicia a la edad de 5 años, pero esa historia está en mi libro. Desde ahí inicia el trauma de Esperanza Gómez”, contó la actriz y empresaria.

“Uno después de eso queda con un trauma, uno siente que todos los hombres son abusadores. Uno le pierde la confianza a los hombres, yo no me sentía tranquila sola con un hombre. Yo en esa época no lo vi como abuso sexual, porque ni siquiera sabía que existía esa palabra, pero sí sentía que un adulto hacía algo sin mi consentimiento y, en lugar de castigarlo, me castigaban a mí”.

Las secuelas del abuso

“Por más que uno no quiera aceptar, eso le trae a uno secuelas en el desarrollo de su vida, de su personalidad, de esa forma de ser mía tan fuerte, tan decidida, tan luchadora, y mucha gente dice que soy loca es precisamente por eso. Desde muy niña sentí que, al no tener quién me defendiera, me tocaba defenderme a mí directamente”, afirmó.

Su experiencia con el sexo desde niña, de alguna medida, según ella, fue la que la llevó a trabajar en un campo moralmente cuestionado por algunos, el de la pornografía y el cine para adultos.

“El contenido para adultos puede ser censurado, mal visto, pero si hay un oficio legal que respeta los derechos de la sexualidad de la mujer y en el cual la mujer gana más que el hombre es este. Nosotras firmamos un contrato en el que dice que el actor no me puede jalar el pelo, dar una cachetada o penetrar por donde no está acordado”, contó la caleña.

Todos los traumas que le generó la serie de abusos le quitaron la posibilidad incluso de ser mamá. Algo que en el fondo le da cierta nostalgia. Esperanza contó que todos los detalles de esta situación los dará a conocer en su libro, el cual lanzará próximamente.