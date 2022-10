Esperanza Gómez hizo anuncio oficial: ¿vuelve al cine porno?

Esperanza Gómez se ha convertido en un ícono de la industria pornográfica en Colombia y la actriz cuenta con millones de seguidores en el país y el mundo. La nacida en Belalcázar se refirió a sus proyectos profesionales que se vienen en los próximos meses y confirmó que regresará a la pantalla chica.

Gómez es una de las actrices más reconocidas en Colombia debido a su talento para el cine pornográfico. La mujer estuvo conversando con ‘Lo Sé Todo’ acerca de sus proyectos profesionales que se avecinan y desveló que nuevamente estará produciendo películas, pero esta vez de manera completamente diferente.

Según las declaraciones de la modelo, ya no estará trabajando para productoras especialistas en este tipo de películas, sino que lo hará por placer.

“Sí lo hago, por placer. Es muy diferente grabar para mis plataformas a cuando lo hago con una producción profesional, es totalmente diferente el concepto. Yo disfruto más el tradicional”, dijo la modelo caldense.

De esta manera, próximamente Esperanza Gómez estaría regresando a la pantalla chica para seguir dando de qué hablar con su talento para el cine porno.

Pero las noticias para sus seguidores no se detuvieron ahí, todo lo contrario. Todo parece indicar que la biografía de Esperanza Gómez está cerca de llegar al público. La actriz reveló que ya firmó contrato para publicar la historia jamás contada de su vida personal y trayectoria profesional.

“Van a conocer mi historia desde que estoy chiquitica, la que nunca han escuchado”, aseguró la actriz de cine para adultos.

Esperanza no hace parte de la industria porno desde hace siete años y ahora tomó la decisión de volver, pero de manera más “tradicional”. La mujer se quejó con las redes sociales por no permitirle trabajar como cualquier otra influencer y dijo que se le estaban afectando sus derechos.

“Yo tengo los mismos derechos de una actriz que no hace porno. Las redes sociales no me dejaban monetizar a nosotros”, concluyó.