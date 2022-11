Esperanza Gómez se despacha: “No soy sólo pornografía. Dejen de discriminar”

Esperanza Gómez se cansó. La actriz porno no aguanta más discriminación por cuenta de su trabajo y lo que la ha hecho a lo largo de su carrera. Se ha hecho famosa por ser actriz de cine para adultos pero eso le ha costado que la tilden de cosas que no es.

“Me tildan de que siempre hago contenido explícito. Esperanza Gómez ha sido orgullosamente actriz de contenido para adultos, pero nunca he sido prostituta ni escort (…) quiero que me dejen de discriminar”, mencionó con molestia.

De esta forma, Esperanza Gómez justificó la tutela que presentó en contra Instagram, luego de que le censuraran sus cuentas por publicaciones que hizo.

La vallecaucana explicó que este tipo de medidas demuestran una persecución en su contra, porque ella utiliza estas redes no sólo para poner contenido de ella sino de labores de publicidad y negocios. “Esperanza Gómez es una marca, un producto, no solo entretenimiento para adultos”, aclaró. Recalcó que no se puede encasillar todo su contenido como pornografía.

Le puede interesar: Muchísimo dinero: Kanye West dio a conocer la suma que perdió tras exabrupto antisemita

Gómez afirmó que ha publicitado en Instagram a empresas reconocidas como Rappi y Netflix, así como “clínicas de belleza y otros artistas me contrataron para hacer imágenes de videos, etcétera, es decir, entretenimiento mainstream, no porno, que fue lo que inicié haciendo en mi carrera”, afectó.

¿Por qué es la tutela?

La tutela que presentó Esperanza Gómez en contra de Instagram la interpuso después de que le cerraran las cuentas que tenía con millones de seguidores. El pasado 27 de mayo, el Juzgado 17 de Conocimiento de Cali dejó en firme la decisión que tomó el juez 34 penal municipal de la capital del Valle del Cauca que rechazó las pretensiones de acción judicial presentada por Gómez. Sin embargo, como en todos estos casos, le envió el expediente a la Corte Constitucional para, si lo consideraba necesario, lo revisara.