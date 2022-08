Un estudiante es señalado de cometer abuso sexual en colegio de Cartagena

El caso se conoció cuando una de las niñas le dijo lo que estaba sucediendo a su profesora en presencia de una madre de familia, quien al llegar a casa le preguntó a su hija. La menor le aseguró que también había sido víctima del joven.

Un padre de familia aseguró que su hija le contó: “Cuando llegó también me tocó, me dijo que me iba a dar una muñeca para que me quedara callada y yo le dije que no”.

“Llamaron a las autoridades del colegio para mirar el tema con respecto a lo que estaba sucediendo”, agregó el papá en diálogo con Noticias RCN.

El presunto agresor es un joven de 18 años, estudiante de grado once de la misma institución, que hacía labor de alfabetización con alumnos de los primeros grados de primaria.

¿Qué dice la Secretaria de Educación Cartagena?

“Nosotros procedemos en primera instancia a retirar al presunto victimario del escenario del espacio escolar, para que cada una de las autoridades realicen la investigación y las indagaciones pertinentes. Además, el colegio comienza un proceso interno con su comité de convivencia escolar”, manifestó Mario Lombana, vocero de calidad educativa de la Secretaria de Educación Cartagena.

Según los padres de familia, serían por lo menos diez casos y, en su mayoría, las menores no quieren regresar al colegio.

“Ella me dijo: ‘Yo no quiero regresar’. Yo le dije que no se preocupara por eso. Por eso le hago un llamado a la Secretaría de Educación para que me abran un cupo en un colegio diferente para que ella pueda terminar su año electivo tranquila, sin perturbación alguna”, agregó el padre de familia.

La Policía de Infancia y Adolescencia también hace acompañamiento en el caso. Los padres de familia ya interpusieron acciones legales ante la Fiscalía.

