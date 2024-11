Estudiantes aseguran que el Icetex no ha girado el dinero para poder matricularse

En Noticias RCN le ponemos la lupa al dinero de la educación de miles de estudiantes. ¿Hacen falta o no recursos en el Icetex?

Miles de estudiantes afectados

Son varios los jóvenes que no han podido matricularse para el próximo semestre, debido a que la entidad no ha girado el dinero.

Noticias RCN conoció algunos de los correos que las universidades les han enviado a los estudiantes. Uno de ellos menciona lo siguiente: “Informamos que el Icetex no ha realizado el desembolso de tu matrícula periodo 2024-2. Por lo tanto, te recomendamos comunicarte directamente con ellos para gestionar el caso. Debes solicitar que el crédito pase a proceso de giro, de esta manera podrás realizar tu proceso de matrícula”.

Algunos de los estudiantes afectados hablaron en Noticias RCN. Ellos pidieron proteger su identidad por motivos de seguridad. Se estima que puede haber cerca de 200.000 jóvenes perjudicados.

“Ellos me informan que el Icetex no les ha desembolsado el respectivo semestre 2024-2, por lo que no me han habilitado el proceso para inscripción de grado”, esto fue lo que una estudiante.

Otro joven señaló que tampoco ha podido inscribir a los derechos de grado por el hecho que el Icetex no ha realizado el desembolso correspondiente al pago de la matrícula para el último semestre.

A esta situación se suma la polémica respuesta que dio el ministro de Educación, Daniel Rojas. El jefe de cartera aseguró que él no es el encargado de la entidad.

¿Y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA.

Estudiante denunció que le retiraron injustamente una beca



Hace algunos días, se viralizó en redes sociales el video que publicó Karina Muñoz. La joven fagotista dijo que se encuentra realizando su maestría en música clásica y contemporánea en el Conservatorio Liceu de Barcelona.

“El Icetex me quitó la beca. Me presenté para Jóvenes Talentos 2024-2025. (..) Resulté ganadora con el mayor puntaje y ahora me entero que ya no tengo la beca”, afirmó la Muñoz, quien contó los gastos que tuvo que pagar para sacar la visa de estudiante.

Desde la entidad hubo pronunciamiento oficial. El Icetex señaló que se trató de un crédito condonable y no una beca, por lo tanto, la joven debía continuar y terminar los procesos de aprobación para ser beneficiaria.

El listado en el que apareció entonces era de preseleccionados. Posteriormente, la entidad hizo una revisión para confirmar quienes sí cumplían con los requisitos.