¿Es viable que el Regiotram del Norte transporte pasajeros y carga? Experto responde

Regiotram del Norte es un prometedor proyecto de movilidad que busca conectar a Zipaquirá, Cundinamarca, con el centro de Bogotá. Aunque es un plan del Distrito, tiene cofinanciación nacional importante, de hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno se comprometió apoyarlo económicamente. Pero con este proyecto, como en el del Metro de Bogotá, hay una discusión eterna que no comenzó ahora, sino hace varios años. ¿Usarlo para transporte de carga y personas o solamente como un medio de transporte para la ciudadanía? Es la pregunta.

Pues la discusión parecía haberse terminado porque voces expertas, según el gobernador de Cundinamarca, dijeron que combinar ambas modalidades (transporte de carga y de personas) no era viable por los desafíos que representan los viaductos y las pendientes del terreno. Eso fue en 2020, ahora en 2023 el ministro de Transporte, William Camargo, despertó nuevamente el debate solicitando que se estudiara la posibilidad de que este sea diseñado para agregar transporte de carga.

De inmediato, Nicolás García dijo que no. Recordó las recomendaciones de los profesionales y pidió no hacer modificaciones que pudieran frenar o retroceder los avances que ya existen sobre el proyecto. “Desde el 2020 venimos estructurando el Regiotram del Norte, y desde el inicio se revisó la posibilidad de tener pasajeros y carga. Técnicamente, los expertos nos dijeron que esta última no era posible por los viaductos y por las pendientes que requiere cada uno de los modelos. Se optó en conjunto con la Nación, Distrito y Gobernación por continuar el camino de que este proyecto sea solo para pasajeros”, explicó.

Pero una pregunta queda sobre la mesa: ¿es viable que los planes se cambien y el Regiotram se plantee como un transporte de carga y personas?

En NoticiasRCN.com le preguntamos a Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana. El experto explicó que a nivel técnico la posibilidad existe y es aplicada en otros modelos globales que funcionan, sin embargo, aseguró que el problema estaba en los costos y las consecuencias de modificar el proyecto a estas alturas.

NoticiasRCN.com: ¿Usted puede explicarnos el porqué de la discusión entre el gobernador de Cundinamarca y el ministro de Transporte?

Darío Hidalgo: El proyecto de Regiotram ha tenido un proceso de planificación en el que se han contemplado varias alternativas y se han ido tomando decisiones para avanzar en la factibilidad. Se recomendó que solo fuera para pasajeros, y que la carga se manejara en un centro de desconsolidación a la altura de donde se bifurca la línea hacia Boyacá y Zipaquirá.

Se siguió avanzando en la preparación del proyecto, considerando solo el tráfico de pasajeros. Ahora que hay una propuesta por parte del Ministerio de Transporte, se pide que se vuelva a considerar la alternativa. Esto técnicamente es posible y hay muchos proyectos en el mundo en los que se realiza, pero requiere unos diseños distintos y variaciones operacionales, tiene consecuencia en la gestión del mantenimiento.

¿En su opinión, es viable que se transporten personas y carga en el Regiotram del Norte?

Las observaciones son de carácter técnico. Los requerimientos para trenes livianos de pasajeros son distintos a los de uno de carga, en términos de pendiente, radios de curvatura, y galio, que es la distancia a las estructuras elevadas. Toca diseñar otro proyecto para generar esas condiciones.

En genérico es viable combinar trenes de carga y de pasajeros. Muchas redes globales lo hacen, esto desde el punto de vista técnico no tiene limitación, el punto es cuánto cuesta, qué significa en términos operacionales y cómo afecta la operación de la carga y la de los pasajeros.

¿Por qué es importante este proyecto en materia de infraestructura vial?

Este proyecto es muy valioso para la población regional porque el crecimiento poblacional hacia los municipios de la Sabana ha sido valiosa. La implantación de un transporte masivo que permita un desarrollo más integrado alrededor de las estaciones y un acceso ágil en la ciudad es relevante. También está el de Occidente y el proyecto para Soacha. Son parte del sistema multimodal que la región necesita.

¿Qué implicaría que Regiotram transporte carga y personas en diferentes horarios?

La implicación de esta idea no son el tema técnico, sino los cronogramas y ejecución del proyecto, también lo que se ha avanzado en términos de factibilidad. Se pensaba que permitieran avanzar con un proceso de contratación a final de este año e incluso en el Plan Nacional para 2023 se abrió una puerta para que se puedan expedir vigencias futuras en el último año de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

De acuerdo con el experto, es mínima la posibilidad de que se culmine el proceso este año como estaba previsto, y será necesario esperar para iniciar el proceso a otra administración de Cundinamarca y Bogotá y un acuerdo entre el nivel nacional y local para sacar el proyecto adelante.