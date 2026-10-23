Explosión en lavadero de carros de Barranquilla deja dos heridos

Dos personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto lanzado contra un lavadero de carros ubicado en la urbanización Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla.

Las autoridades manejan dos hipótesis sobre lo ocurrido: que se trate de un atentado dirigido contra una persona que llegaba al establecimiento o de una acción relacionada con presiones extorsivas.

De acuerdo con la información preliminar, el artefacto, que al parecer sería una granada de fragmentación, fue arrojado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

Tras cometer el ataque, los sospechosos emprendieron la huida, pero fueron interceptados por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y actualmente avanzan los procesos de judicialización en su contra.

Capturados tras la huida

La rápida reacción de las autoridades permitió la captura de los presuntos responsables pocos minutos después de la explosión. Los detenidos fueron ubicados cuando intentaban escapar del sector, mientras avanzaban las labores de verificación sobre su presunta participación en los hechos.

Las autoridades buscan establecer si los capturados actuaron por encargo de una organización criminal o si tendrían vínculos con estructuras dedicadas a la extorsión en la capital del Atlántico.

Equipo especializado asumió la investigación

El coronel William Fernando Satoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que fue conformado un equipo especializado integrado por unidades del GAULA, Investigación Criminal e Inteligencia para esclarecer las circunstancias del ataque.

Según explicó el oficial, la investigación se concentrará en determinar los móviles de la acción criminal, identificar posibles responsables intelectuales y establecer si detrás del hecho existirían personas o grupos delincuenciales organizados.

RELACIONADO Mujer que grabó a hincha de Junior en chancletas en el estadio pidió disculpas

Entretanto, los dos heridos fueron trasladados al hospital del barrio El Pueblo, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.