Mujer que grabó a hincha de Junior en chancletas en el estadio pidió disculpas

Glorimar, la mujer que grabó al joven Jerman cuando fue cuestionado por llevar chancletas al estadio a ver al Junior de Barranquilla, se pronunció sobre la polémica y le pidió disculpas públicamente. Aseguró que nunca tuvo la intención de humillarlo y reconoció que grabar el episodio fue un error.

El caso ocurrió el 14 de octubre, durante el partido entre Junior y Deportivo Pereira en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla. El video se difundió ampliamente en redes sociales y generó críticas por el trato que recibió el joven de 14 años, quien terminó abandonando la tribuna.

¿Qué dijo Glorimar sobre el video de Jerman?

En una grabación que circuló en redes sociales, Glorimar apareció junto a Jerman para ofrecerle disculpas por lo sucedido. La mujer explicó que su intención no era avergonzarlo y reconoció que la publicación terminó causando un daño que no había previsto.

“Me presento ante él y le pido disculpas por todo lo ocasionado porque mi intención nunca fue humillarlo”, manifestó.

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También contó que, durante el episodio, le preguntó al joven por qué había asistido en chancletas. Según su versión, él le respondió que tenía el pie hinchado.

Glorimar admitió que fue un error grabar la situación. Explicó que decidió borrar el video cuando comenzó la controversia, pero para entonces las imágenes ya habían circulado y provocado reacciones entre los usuarios de redes sociales.

La mujer agregó que ni ella ni su amiga, quien se acercó directamente a reclamarle al joven por el calzado, utilizaron palabras soeces. Según su explicación, le indicaron que se dirigiera a otro sector de la tribuna, donde se encontraba la barra del Frente Rojiblanco.

¿Por qué se volvió viral el caso del hincha del Junior?

La historia llamó la atención por el esfuerzo que hizo Jerman para asistir al encuentro. El adolescente contó que ahorró de a $2.000 de su merienda escolar hasta reunir los $25.000 que costaba la entrada más económica.

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El joven había llegado al estadio con la intención de acompañar al equipo de sus amores, pero terminó retirándose después de los reclamos por sus chancletas. Su testimonio posterior aumentó la solidaridad de otros aficionados y abrió un debate sobre el trato hacia las personas por su apariencia o su situación económica.

Tras la difusión del caso, también surgieron gestos de apoyo. Jerman fue invitado por hinchas del Deportivo Cali a un palco del estadio Palmaseca para ver a su equipo durante el partido disputado el 18 de octubre. Además, recibió invitaciones y muestras de respaldo de seguidores del fútbol colombiano.