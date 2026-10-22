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¡De talla mundial! Alcalde Char mostró la nueva imagen del Metropolitano de Barranquilla

Así avanza la remodelación del Metropolitano para recibir la final de la Copa Sudamericana.

Metropolitano de Barranquilla
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
07:31 p. m.
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El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla entró en la recta final de su remodelación para recibir la final de la Copa Sudamericana, el próximo 21 de noviembre de 2026.

El alcalde Alejandro Char mostró todos los espacios del estadio a través de un tour y uno de los cambios más llamativos del escenario deportivo fue las pruebas de iluminación LED de la fachada.

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A través de las redes sociales, el alcalde mostró cómo luce este escenario deportivo después de una intervención que busca ampliar su capacidad y modernizar la experiencia de los aficionados. Las imágenes compartidas por Char en sus redes sociales dejaron ver la iluminación exterior del llamado ‘Súper Metro’, que ya supera el 90 % de avance, según el balance divulgado por la Alcaldía.

Uno de los elementos que más llama la atención es el sistema de más de 74.000 luces LED instaladas en la fachada oriental. La tecnología permitirá proyectar colores, imágenes, figuras y animaciones computarizadas, con las que el estadio podrá cambiar su apariencia durante partidos y espectáculos.

La renovación también contempla pantallas de alta definición y una transformación de las zonas destinadas a jugadores, medios de comunicación y espectadores. La expectativa crece porque el recinto será sede de una final internacional que pondrá a Barranquilla en el centro de la atención futbolística sudamericana.

¿Qué cambios tendrá el estadio Metropolitano?

La intervención incluye mejoras en las graderías, nuevos asientos, camerinos renovados y un aumento de los servicios sanitarios. De acuerdo con los reportes publicados sobre la obra, estos pasarán de aproximadamente 300 a cerca de 900, mientras que el estadio contará con cuatro camerinos para facilitar la operación de encuentros y eventos.

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En el campo de juego también se realizaron modificaciones importantes. La cancha fue rebajada y se instaló un césped híbrido, una combinación de pasto natural y fibras sintéticas que busca mejorar las condiciones de la superficie.

El proyecto contempla, además, nuevos espacios para visitantes, áreas de hospitalidad y museos dedicados al Junior de Barranquilla y a la Selección Colombia. La ampliación busca superar los 60.000 espectadores para los partidos de fútbol, según las cifras divulgadas durante el desarrollo de las obras.

¿Cuándo recibirá la final de la Copa Sudamericana?

El próximo gran reto del escenario será la final única de la Copa Sudamericana, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla. La remodelación se encuentra en su etapa final, aunque todavía quedan trabajos de acabados y adecuaciones en algunos sectores.

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La ciudad se prepara para recibir a Boca Juniors y Atlético Mineiro, equipos finalistas y a sus hinchas en un estadio que busca proyectar una imagen renovada ante el continente. Las pruebas de iluminación ya ofrecen un adelanto de cómo lucirá el Metropolitano durante una de las noches deportivas más importantes del año para Barranquilla.

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