ProBogotá advierte que escasez de gas natural afectaría el transporte público de la capital

La crisis del gas natural en Colombia dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad que ya golpea el bolsillo de los bogotanos.

Escasez de gas afectaría a Transmilenio: advierte ProBogotá

La Fundación ProBogotá advirtió sobre el fuerte impacto que la escasez y el encarecimiento de este combustible tendrán en la capital, afectando desde el transporte público hasta la competitividad del sector productivo.

Según el análisis de ProBogotá, el incremento en los precios del gas está presionando los costos de vida, encareciendo servicios cotidianos, afectando empleos y reduciendo la competitividad del tejido productivo de la ciudad.

La situación es particularmente crítica para el sistema de transporte masivo, pues 2.143 buses de Transmilenio, equivalentes al 20% de la flota, funcionan con gas natural.

Estos vehículos enfrentan una situación compleja, pues sus contratos de suministro ya vencieron y han tenido que recurrir a gas importado, significativamente más costoso que el nacional.

Las reservas nacionales de gas han experimentado una caída dramática del 45% desde 2018, agravando la crisis de abastecimiento.

“Las reservas de gas han caído un 45% desde 2018. En Bogotá, 2.100 buses de Transmilenio, el 20% de la flota, funcionan con gas. Sus contratos ya vencieron y han tenido que recurrir a gas importado, que es mucho”, aseguró María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá.

El impacto en el transporte urbano es considerable. En Bogotá, 81.000 vehículos particulares utilizan gas natural vehicular, así como 24.000 taxis.

Según proyecciones presentadas en el Consejo, el impacto en los costos del combustible en el transporte masivo ascendería a 98.000 millones de pesos, mientras que en los taxis alcanzaría los 60.000 millones para 2026.

“Le hacemos un llamado urgente al Ministerio de Minas, Energía y a la CREG para que adopten dos medidas urgentes para la protección de los usuarios. Primero, reducir el costo del transporte del gas que se trae del Caribe. Como segunda medida, priorizar en el nivel esencial el suministro de gas para Transmilenio y los taxis”, indicó Ronaldo González, concejal de Bogotá.

Expertos piden al Gobierno tomar medidas para enfrentar la crisis con el gas

La situación también amenaza al sector industrial, que consume el 27% del gas nacional. “Desde ProBogotá hacemos un llamado al Gobierno Nacional para tomar decisiones inmediatas que estabilicen los efectos, prioricen el sistema de transporte público y eviten de esta forma trasladar ese mayor costo al bolsillo de los ciudadanos”, advirtió Castillo.

Expertos y diversos sectores coinciden en la necesidad de tomar decisiones de fondo para evitar que hogares, empresas y sistemas de transporte carguen con los costos y problemas que ya comienzan a manifestarse en la economía de la capital del país.