Alerta por riesgo de racionamiento llega a los candidatos a la presidencia ¿Se acaba el gas y la energía?

En declaraciones recientes, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que enviará un informe de deudas energéticas a los candidatos a la presidencia para que empiecen a evaluar alternativas ante el riesgo de racionamiento de gas y energía en el país.

De acuerdo con el organismo de control fiscal, las deudas del sector y la falta de nuevos proyectos podrían enfrentar al país a un escenario de racionamiento y un incremento en las tarifas de ambos servicios.

En palabras del contralor Rodríguez, “el porcentaje de lo que Colombia representa a nivel mundial, si no lo producimos y lo estamos requiriendo, implica que lo vamos a tener que importar y, al tener que importarlo, va a subir el costo”.

¿Cuánto gas y petróleo le quedan a Colombia?

Las deudas millonarias del sector y la alerta por la falta de nuevos proyectos se registran en un escenario en el que al país le quedan reservas de gas para 5.9 años y de petróleo para 7.2 años.

De acuerdo con Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco): “Hoy el riesgo es que se nos pueda apagar el país a final de este año y después este Gobierno va a decir que es culpa del próximo gobierno. No. Es por lo que no se hizo en este Gobierno”.

¿Versiones encontradas?

Mientras el contralor insiste en que “son más de dos billones de pesos los que se deben. Independientemente de que se deban del Gobierno anterior, son deudas que tiene, en este momento, el Estado. Y, sumando eso, estamos hablando nosotros de más de nueve billones de pesos en este sector”, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó un parte de tranquilidad:

“Es curioso que todo quisiera simplificarse a tres años y medio. Aquí hubo áreas sin explorar, áreas asignadas sin desarrollar. Insisto en que hubo promoción de la exploración y contextos políticos favorables a la explotación de yacimientos no convencionales y, a pesar de que hicieron de todo, no encontraron crudo ni encontraron gas”.