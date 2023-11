"No hubo ofrecimiento de recursos": Luis Manuel Díaz sobre pagos por su liberación

El secuestro del papá del futbolista de la Selección Colombia y el Liverpool, Luis Díaz, sigue siendo noticia tras su liberación. En las últimas horas, en rueda de prensa, Luis Manuel Díaz reveló algunos detalles de lo que fueron sus días en cautiverio.

Además de lo que vivió como secuestrado, habló de las especulaciones de dinero en el proceso de liberación y si realmente fue raptado por el ELN o si se trató inicialmente de un hecho de delincuencia común.

Tras pasar la primera noche en su casa, con su familia, sigue siendo evidente el desgaste emocional de 'Mane' Díaz. Con la voz entrecortada respondía las preguntas a la prensa, hasta que finalmente rompió en llanto, justo cuando habló de su escuela de fútbol.

¿Luis Manuel Díaz siempre estuvo en manos del ELN?

Desde que se confirmó que 'Mane' Díaz estaba en poder del ElN y se comenzaron a conocer pistas de cómo fue el rapto, se especulaba que podría tratarse de un hecho de delincuencia común y que posteriormente, tal vez por la presión mediática y de las autoridades, había sido entregado a esta guerrilla.

Frente a este panorama, Luis Manuel Díaz dijo que realmente no supo si únicamente estuvo en manos del ELN. Aseguró que los primeros tres días fueron más difíciles, incluso que tuvo un trato diferente.

"Los primeros tres días sufrí por alimentos porque no teníamos ubicación. Sentí un cambio a los tres días cuando parecía que ya estaba en manos del ELN, me hablaban y me trataban diferente".

Sin embargo, desconoce en este momento el verdadero motivo de su secuestro y si realmente estuvo en manos ajenas a las del ELN.

No hay motivos para mi secuestro.

Liberación del papá de Luis no fue por dinero

Frente a las circunstancias en las que se dio el secuestro de los padres de Luis Díaz, la primera hipótesis que se manejó era que se trataba de un rapto con fines económicos.

Con el paso de los días, cuando se confirmó que Luis Manuel Díaz estaba en poder del ELN, la situación dio un grio importante, puesto que se trata de una organización armada que se encuentra en pleno proceso de negociación de paz con el Gobierno Nacional.

En las declaraciones ofrecidas a la prensa, el papá del futbolista aseguró que no hubo intercambio de dinero por su libración:

No hubo ofrecimiento de recursos. No hubo necesidad. No hicieron pedido de ningún recurso.

En cuanto al trato por parte de sus captores, 'Mane' Díaz aseguró: "ellos me decían que estuviera tranquilo, que a mí no me iba a pasar nada".

Detalles del secuestro y liberación de 'Mane' Díaz

"Hubo mucha cabalgata, me tocó caminar demasiado. Buscando la manera de mantenerme seguro y evitar que algo pasara", dijo Luis Manuel Díaz.

Sobre la información de que iba a ser llevado a territorio venezolano por la frontera con La Guajira explicó que "estaba lejos de La Guajira. Tuve que cabalgar 12 día sy caminar 8,11 y 7 horas para llegar a lugares donde estuviera seguro. Estuve muy cerca a la frontera con Venezuela".

Durante su paso por "el monte" como él mismo lo llamo, dijo que hubo bastante lluvia y plaga. "Casi 12 días sin dormir, apesar de que el trato fue bueno no era cómodo. Extrañaba todo. Caminaba mucho y descansaba poquito".

"Cuando recibí la noticia por el jefe del ELN diciéndome que quedaban pocas horas para mi liberación, me motivé y estuve más tranquilo. Fue muy emocionante ver el helicóptero y que el grupo de rescate me tomara de la mano. Lloré mucho".

Frente a esta situación de inseguridad, Luis Manuel Díaz dijo: "Voy a seguir en mi pueblo porque tengo a toda mi familia. Por el respaldo que he tenido del Gobierno pienso que voy a tener seguridad de estar en Barrancas.