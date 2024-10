¿Cómo avanza la investigación por la desaparición de Sofía Delgado, en Candelaria, Valle? Esto dice la familia

Sofía Delgado, de 12 años, es la menor de edad quien ya completa nueve días desaparecida tras salir de la casa de su abuela en el municipio de Candelaria en el departamento del Valle del Cauca.

La familia de la menor pide a las autoridades que entreguen más información y actúen con celeridad para encontrar a la niña.

“Nos dicen lo de siempre; que tienen pistas, que están cerca, que van por buen camino. Pero eso es todo lo que nos dice, no tienen cómo decirnos, ya sabemos más o menos quién la tiene, ya sabemos por qué se la llevaron… No tenemos una información más certera que nos diga que ya vamos en el camino y ya vamos a actuar. Pero hasta el momento [estamos] en incertidumbre, de no saber en realidad sí están trabajando en el caso”, aseguró Cristian Delgado, padre de la menor.

La última vez que Sofía fue vista, estaba vestida con una pantaloneta blanca, una blusa morada y sandalias.

Comunidad de la Candelaria se une para exigir la aparición de Sofía Delgado

Este domingo 6 de octubre, la comunidad de Villagorgona, el corregimiento en el que desapareció la menor, se unió en solidaridad a la familia de Sofía y salieron a manifestarse con camisas blancas exigiendo información sobre la niña de 12 años.

“Que liberen a mi hija, que me traigan a mi hija, que me la entreguen”, pidió Lady Zúñiga, madre de la menor.

La familia y amigos de la menor, desaparecida el pasado 29 de septiembre, siguen buscándola y esperando información que permita dar con su paradero.

Sofía había salido de la casa de su abuela para comprar shampoo para bañar a su mascota, de allí se dirigiría a su casa, que quedaba a unas dos cuadras. Era un recorrido que la menor hacía habitualmente, sin embargo, ese día la niña nunca volvió.

Autoridades ofrecen recompensa por información sobre el paradero de Sofía Delgado

Las autoridades se encuentran desarrollando operativos que permitan dar con el paradero de la menor. A través de perifoneo y otra serie de actividades, se han redoblado esfuerzos para que la menor vuelva a casa.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, incrementó la cifra de recompensa por información de la menor, por lo que ahora es de hasta $25 millones.

Los canales disponibles para brindar información son: