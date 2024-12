Familia de trabajador de EPM secuestrado en el Catatumbo pide su liberación: "Yo sé que él está mal"

Desde hace una semana, la familia de Juan Camilo Trillos Herrera busca respuestas sobre su paradero. De acuerdo a lo que indican las autoridades, el hombre de 26 años habría sido secuestrado por un grupo armado mientras se encontraba trabajando en el mantenimiento a una red eléctrica.

El hecho se presentó en zona rural del municipio de Teorama, cerca al límite entre Norte de Santander y Cesar, donde se reporta que hay presencia de grupos armados organizados y diferentes bandas delincuenciales

Las investigaciones buscan determinar quién sería el responsable y a través de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo hacen gestiones para que el hombre pueda regresar a su hogar.

Las desgarradoras declaraciones de la madre del contratista de EPM que fue secuestrado

Enith Herrera Osorio, madre del joven secuestrado en zona rural del Catatumbo, habló con Noticias RCN y pidió que liberen a su hijo.

"Es el hijo de nosotros, a nosotros es que nos duele, a más nadie les duele que Juan Camilo lo tengan por allá, yo sé que él está mal, porque mi niño es hasta mal comer es, yo sé que hasta psicológicamente él está mal", dijo la mujer.

Y añadió. "Él es muy sensible y yo sé que él está pensando en mí, porque yo sé, en mí y en el papá que él sabe que el papá está enfermo y él sabe que con una noticia de estas lo iban a fregar”.

Alzó la voz para que liberen a su hijo. "Les pido de favor que me regresen a Juan Camilo sano y salvo, y les agradezco, porque es que nosotros no tenemos paz hasta que no veamos a Juan Camilo acá en la casa, porque él es un muchacho muy sano, no tiene por qué estar por allá, ya tenemos siete días que no sabemos nada de él".

¿Qué dicen desde el Grupo EPM sobre el secuestro de su trabajador?

Desde la empresa electrificadora que es filial de EPM rechazaron estos actos y confirmaron que el hecho se presentó en el sector de San Juancito, cuando se encontraba revisando unas conexiones de alta tensión.

Por otro lado, se pronunció Arnoldo Osorio, alcalde de Río de Oro, Cesar, lugar de nacimiento de Juan Camilo muy cercano al lugar de los hechos. "Hacemos un llamado a las personas que tengan a nuestro paisano que por favor le respeten la vida y que lo regresen lo más pronto a su hogar".