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Esta es la alta suma que necesita la familia de Wendy Sepúlveda para trasladar su cuerpo a Neiva

Mientras el presunto feminicida permanece en la cárcel, la familia de la joven de 24 años enfrenta un nuevo peso.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
01:52 p. m.
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La joven Wendy Sepúlveda, de 24 años, falleció en Medellín tras permanecer hospitalizada debido a las graves heridas que, según las investigaciones, le habría provocado su expareja sentimental.

Aunque el presunto responsable ya fue capturado y enviado a prisión, el dolor de la familia ahora está acompañado por una difícil situación económica.

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Su madre, Nelly, busca desesperadamente recursos para trasladar el cuerpo de su hija a Neiva, donde familiares y amigos esperan darle el último adiós.

¿Por qué la familia no ha podido trasladar el cuerpo de Wendy?

Desde Medellín, donde aún permanece, doña Nelly explicó que la funeraria encargada del procedimiento le está cobrando 3.300.000 pesos para realizar el traslado hasta la capital huilense.

La mujer aseguró que no cuenta con los recursos necesarios para asumir ese costo y que, hasta el momento, solo ha logrado reunir cerca de un millón de pesos.

Estoy luchando para mirar cómo la puedo llevar, porque la funeraria pide 3.300.000 pesos por transportar el cuerpo hasta Neiva y yo no tengo recursos.

¿Por qué el cuerpo de Wendy Sepúlveda está en Medellín?

Madre e hija se encontraban en Medellín porque Wendy recibía atención médica especializada en el Hospital San Vicente Fundación debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la joven falleció el pasado lunes.

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Actualmente, doña Nelly permanece en Medellín en un albergue que le ha sido facilitado mientras intenta resolver la situación y encontrar la manera de regresar a Neiva junto al cuerpo de su hija.

Pero ahora, más allá del dolor por la pérdida, la principal preocupación de la mujer es poder cumplir el último deseo de despedir a su hija cerca de sus seres queridos.

Lo único que me interesa es llevarla allá a Neiva. Las amistades la están esperando y hacerle una cristiana sepultura.

¿Qué ha pasado con el presunto responsable de la muerte de Wendy Sepúlveda?

Las autoridades confirmaron que el hombre señalado de atacar a Wendy ya fue capturado y permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Además, se conoció que había recuperado su libertad hace menos de un mes y que tenía un hijo de cuatro años con la víctima.

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