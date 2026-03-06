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Recién nacida fue hallada abandonada dentro de una bolsa en Quindío: su llanto permitió salvarla

La bebé, que aún tenía el cordón umbilical y presentaba signos de hipotermia, fue encontrada en un lote baldío de Montenegro.

Recién nacida rescatada en Armenia
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

junio 03 de 2026
10:59 a. m.
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Durante la madrugada, en el municipio de Montenegro, Quindío, fue hallada abandonada en un lote baldío una bebé de apenas horas de nacida.

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La menor estaba desnuda, dentro de una bolsa y aún conservaba el cordón umbilical cuando fue hallada por uniformados de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje.

Su llanto fue la señal que permitió localizarla y evitar una tragedia.

¿Cómo hallaron a la recién nacida abandonada en un terreno de Montenegro?

De acuerdo con la Policía Nacional, los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia en horas de la madrugada.

Los uniformados escucharon el llanto de un bebé proveniente de una zona con vegetación y decidieron detenerse para verificar qué estaba ocurriendo.

Al acercarse, encontraron una bolsa abandonada. Dentro de ella estaba la recién nacida, completamente desnuda y en delicadas condiciones de salud.

Observamos una bolsa donde al verificar encontramos un bebé desnudo y sin pensarlo pedimos ayuda a los vecinos para poderlo trasladar inmediatamente al hospital.

¿Cómo lograron rescatar a la bebé hallada dentro de una bolsa en Quindío?

Tras el hallazgo, los uniformados buscaron apoyo de habitantes del sector para atender la emergencia.

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Según relataron, lograron cortar el cordón umbilical, envolvieron a la bebé en sábanas y la trasladaron de inmediato al Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro.

En el momento del patrullaje escuchamos un llanto de un bebé. Paramos la motocicleta, nos bajamos y al observar vimos la bebé recién nacida. De inmediato la llevamos para que le brindaran los primeros auxilios.

Posteriormente, debido a su condición médica, la menor fue remitida a un centro asistencial de mayor complejidad en Armenia.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé?

La recién nacida fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde fue valorada por especialistas en pediatría.

Según informó la gerente de la institución, Diana Carolina Castaño, la bebé es una prematura tardía de aproximadamente 36 semanas de gestación y, pese a las circunstancias en las que fue encontrada, presenta un peso adecuado.

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Sin embargo, al momento de ingresar al hospital registraba una severa hipotermia y dificultades respiratorias derivadas de la exposición a las bajas temperaturas.

Afortunadamente, el equipo médico logró estabilizarla y actualmente permanece bajo estricta observación médica.

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