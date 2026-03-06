Video captó cómo motociclista escondía chuzos en sus botas para pinchar llantas en medio de trancones en Bogotá

Los llamados 'pinchallantas' continúan siendo una de las principales preocupaciones para los conductores en Bogotá, pues a pesar de los constantes operativos de control y del cierre de establecimientos, las autoridades advierten que quienes se dedican a esta actividad han comenzado a utilizar nuevas estrategias para seguir afectando a los ciudadanos.

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Un reciente video dejó en evidencia una modalidad en la que los motociclistas esconden elementos punzantes en sus botas para arrojarlos junto a las llantas de los vehículos mientras estos permanecen detenidos en medio de los trancones.

¿Cómo funciona la nueva modalidad de los 'pinchallantas'?

Según las autoridades, los delincuentes ya no dependen únicamente de dejar tachuelas o artefactos metálicos abandonados sobre la vía.

Ahora, algunos de ellos se movilizan en motocicleta y aprovechan los embotellamientos para acercarse a los vehículos. Una vez al lado de las llantas, dejan caer discretamente los llamados "chuzos" o pinchos que llevan ocultos en sus botas.

En cuestión de segundos, los conductores terminan con sus neumáticos averiados sin percatarse de lo ocurrido.

Las autoridades señalaron que esta práctica continúa vigente en distintos puntos de Bogotá y que recientemente lograron detener a uno de los presuntos responsables mientras ejecutaba la maniobra.

¿Dónde fue capturado uno de los presuntos responsables?

La más reciente captura se produjo en la carrera 30 con calle Sexta, donde uniformados sorprendieron a un hombre que presuntamente estaba actuando bajo esta modalidad.

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La intervención permitió detenerlo en flagrancia, evitando que más conductores resultaran afectados.

Este tipo de hechos ha sido denunciado durante varios años por ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de daños en sus vehículos e incluso de robos posteriores.

¿Qué dicen las víctimas de esta práctica?

Uno de los afectados es Carlos Barrera, quien relató la difícil experiencia que vivió tras caer en una de estas trampas. Según explicó, los delincuentes utilizan elementos especialmente diseñados para provocar daños inmediatos en los neumáticos.

Estos delincuentes colocan en la vía este elemento, que es un chuzo, una punta que tiene un escape para que salga el aire y desafortunadamente es una pésima experiencia para cualquier conductor.

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Barrera aseguró que las consecuencias económicas suelen ser elevadas debido a los costos de reparación y cambio de llantas.

El servicio de desmonte de llantas sale carísimo para cualquier conductor porque aprovechan, si no es que lo atracan antes o es para robarlo también.

Además, advirtió sobre el temor que sienten muchos ciudadanos cuando sufren este tipo de incidentes.

Se siente uno tenso porque no sabe si se pincha en la noche en algún sitio. Llegan muchas personas a ofrecer el servicio o incluso lo pueden robar.

Ante estas denuncias, la Secretaría de Seguridad de Bogotá intensificó los operativos contra establecimientos presuntamente relacionados con esta actividad.

Según cifras entregadas por las autoridades, se han realizado 137 intervenciones que han permitido el cierre temporal de 112 montallantas señalados por irregularidades.