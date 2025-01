Familiares y amigos de Karen Bermúdez, joven arrollada por grúa, se reúnen para darle el último adiós

En las recientes horas llegó a Chiquinquirá el cuerpo de Karen Daniela Bermúdez, la joven de 29 años que perdió la vida tras ser arrollada por una grúa mientras pedaleaba entre Soacha y Sibaté.

Familia de Karen Daniela Bermúdez le dan su último adiós

Para la familia de la joven, la vida ya no será igual. Tras el fatal accidente, se encuentran atravesando la etapa más difícil en la carrera de sus vidas, la despedida de Karen.

Fernando Bermúdez, padre de Karen Daniela, dialogó con este medio sobre el accidente y entre lágrimas, aseguró que lo que sucedió con su hija sirve como un ejemplo.

“Mi hija sirvió como un filtro para que de pronto esto sea más visible. Para que los conductores sean más responsables, para que respetemos la vida de todas y cada una de las personas que ocupan un espacio en la vía”, aseguró el hombre.

Por su parte, Mery Yolanda Caro, madre de Karen Daniela, indicó que todas las personas que la saludan le cuestionan el porqué su hija falleció de esta manera.

“Todo el mundo que me saluda me pregunta que por qué se fue Daniela, que ella era especial (…) era una niña que brillaba con luz propia. Ella alegraba a todo el mundo, era cariñosa, sonriente, de buena energía, de buenos modales, muy sensible, entonces me quedo con todo, me quedo con el cariño de la gente”, señaló.

El cuerpo de Karen Daniela llegó en la madrugada de este miércoles a la funeraria San Vicente, donde ha sido velada desde entonces.

Amigos y cercanos a Karen Bermúdez recuerdan cómo era la joven ciclista

La familia y amigos de la joven se han reunido en el lugar para expresar su apoyo y ofrecer consuelo a los padres de la joven.

“Este año para ella iba a ser un gran año porque ya le entregaban su apartamento, iba a comprar su camioneta, iba a tener otro trabajo, otro aparte del que ya tenía. Daniela siempre fue muy soñadora y todo lo que hacía lo hacía con mucha pasión”, añadió Gisela Burgos, amiga de la joven fallecida.

Entretanto, los elementos representativos del deporte con el que creció, acompañarán por siempre el recuerdo de una joven soñadora cuya luz se apagó dejando sueños y metas por cumplir.