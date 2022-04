“No se puede pretender ganar una Presidencia cabalgando contra las instituciones judiciales: Fiscal a Petro

El fiscal general Francisco Barbosa en diálogo con Noticias RCN desde Panamá, rechazó las declaraciones del candidato presidencial Gustavo Petro sobre su permanencia como senador conservando su fuero.

“No se puede pretender ganar una Presidencia cabalgando en contra de las instituciones judiciales del país (...) En democracia se juega con las reglas no en contra de ellas”, señaló el funcionario.

El anuncio fue realizado desde Panamá donde el fiscal general se encuentra evaluando junto a las autoridades de ese país acciones conjuntas en materia de tráfico de migrantes, trata de personas, crimen organizado transnacional y finanzas criminales.



“Hemos visto las estadísticas de trabajos conjuntos, la multiplicación de esfuerzos de los países en esta criminalidad y enviarle un mensaje también a los ciudadanos panameños, a los colombianos que se encuentran en este país de que somos una sola entidad en términos de persecución a la criminalidad”, dijo Barbosa.

Petro no renunciará

Este martes el candidato presidencial de Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró que aún no renunciará a su curul en el Senado de la República para "no quedar en manos de la Fiscalía".

"Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista que lo soy no porque quise sino por alguna ley que se aprobó aquí que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado. Cuando haya garantías hablamos", indicó en un acto público en el que habló de las curules de paz.

Las versiones de la renuncia de Petro se dieron esta semana debido a la ocupada agenda que mantiene en el marco de las elecciones presidenciales y le impediría estar presente en las sesiones del Congreso.