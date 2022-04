¿Qué pasó? El candidato Gustavo Petro estaría próximo a presentar su renuncia

Los candidatos presidenciales se encuentran enfocando todo su empeño a sus respectivas campañas. En búsqueda de alianzas políticas, yendo a debates y reuniones, el tiempo pareciera quedarse corto para todo lo que deben hacer con el objetivo de llegar con las mejores chances a la primera vuelta el próximo 29 de mayo.

Vea además: ¿De qué hablaron? Así fue el encuentro entre Federico Gutiérrez y un joven petrista

Debido a la ocupada agenda que mantienen los candidatos, circulan algunas versiones sobre una posible renuncia de Gustavo Petro a su curul en el Senado. Esto sería para no tener que estar presente en las sesiones del Congreso.

Según indicó el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, fue informado de esta posibilidad y dijo que en los próximos días esa renuncia podría estarse concretando.

“Todavía no ha llegado ningún oficio, me han anunciado que probablemente en los próximos días o próximas semanas se va a presentar, pero no ha llegado todavía”, sostuvo.

Petro está obligado a asistir a todas las sesiones

Gómez también aseguró que en caso de que dicha dimisión no se presente, Petro deberá cumplir con todos sus deberes legislativos, entre los cuales se encuentra acudir a las sesiones de plenaria.

“El reglamento es claro y ahí hay unas discusiones, sobre esa materia hoy hay una congresista electa que ha hecho la tarea muy juiciosa de revisar las actas de asistencia. Esperamos que siga haciéndolo como corresponde con todos los senadores sin excepción”, remarcó.

Lea también: ¿Hay esperanzas? Partido Liberal no cierra las puertas a posible alianza con Petro

Gustavo Petro logró acceder a una curul en el Senado de la República luego de haber obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018, cuando Iván Duque quedó elegido como presidente de la República.

Su presencia en el Congreso es un derecho que adquirió de manera temporal. Es decir, con la renuncia a su curul, esta no pasaría a ningún otro miembro de COlombia Humana.