Fiscalía abre investigación contra Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares

La Fiscalía General de la Nación informó este 18 de junio de 2026 la apertura de una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia durante la década de los noventa.

Según el ente acusador, la investigación está relacionada con hechos ocurridos cuando Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia y abarca presuntas conductas asociadas a la creación y promoción de estructuras armadas ilegales en el municipio de San Roque, así como las incursiones paramilitares registradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango.

La Fiscalía indicó que los delitos objeto de investigación corresponden a concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. De acuerdo con el comunicado oficial, la hipótesis investigativa señala que la estructura ilegal habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez para la época de los hechos.

Adicionalmente, la Fiscalía dispuso la vinculación de Uribe por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998. Se indicó que el expresidente será citado próximamente a diligencia de indagatoria.

Reacciones de Álvaro Uribe y Gustavo Petro tras el anuncio

Tras conocerse la decisión, Álvaro Uribe confirmó que recibió la notificación de la Fiscalía por medio de sus abogados. "A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", escribió.

Además, el exmandatario cuestionó la actuación de la fiscal encargada del proceso y aseguró que la decisión constituye una “injusticia de clara presión política”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio e insistió en la posibilidad de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En su pronunciamiento, invitó al exmandatario a aportar verdad sobre los hechos investigados y aseguró que ello podría contribuir a la paz y a la reconciliación nacional.

La reciente condena contra Santiago Uribe

La apertura de esta investigación ocurre pocas semanas después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena de más de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente.

La decisión judicial dejó en firme la responsabilidad de Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado dentro del proceso relacionado con el grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles”, organización señalada de ejecutar acciones de violencia y la mal llamada limpieza social en municipios del norte de Antioquia durante los años noventa.

Aunque se trata de procesos distintos y con investigaciones independientes, ambos expedientes vuelven a generar conversación a nivel nacional sobre los casos relacionados con el paramilitarismo en Antioquia.