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Santiago Uribe Vélez se habría entregado por sus medios, según expresidente Álvaro Uribe

Días antes, la Corte Suprema dejó en firme la condena de 28 años en su contra por homicidio y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 09 de 2026
09:02 p. m.
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A seis días de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, informó a través de la red social X que se habría entregado por sus propios medios:

“Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una comisaría de policía para cumplir con la orden de captura”, se lee en la publicación realizada poco antes de las 8:30 de la noche, del martes nueve de junio.

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En 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución de primera instancia que favorecía a Santiago Uribe en el caso por su presunta participación en la conformación y dirección de “Los Doce Apóstoles”, grupo que en los años noventa habría llevado a cabo jornadas de limpieza social en la zona norte del departamento.

Entonces, la defensa de Santiago Uribe decidió apelar la decisión, pero la Sala de Casación Penal de la máxima instancia judicial confirmó el tres de junio de 2026 la condena de 340 meses de prisión en su contra.

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Un tema “devastador” en la familia Uribe Vélez

Tras analizar las pruebas en su contra, la justicia halló culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas conductas agravadas, a Santiago Uribe Vélez.

Al conocer la decisión de la Corte Suprema, el expresidente informó en X: “El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago” y terminó con una frase corta en la que resume el proceso, que se ha extendido durante varios años: “(Este es un) Tema devastador para mi familia”.

Su defensa interpuso un recurso extraordinario de casación sobre la sentencia de la Corte Suprema.

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